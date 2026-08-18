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Gaziantep Valisi Çeber, saldırgan Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğunu, olay yerinden kaçtıktan sonra polisin arama çalışması başlattığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Meriç'e yönelik saldırının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Yeni Parti’ye geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş’in gerçekleştirdiği saldırının ardından Melih Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meriç’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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şiddetle kınadıklarını söyleyerek soruşturma başlatılan sürecin yakından takip edildiğini bildirdi. Gürlek, "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır" dedi.

27 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Vali Çeber, saldırgan Keleş'in 27 suç kaydının olduğunu, olay yerinden kaçtıktan sonra polisin arama çalışması başlattığını bildirdi.

Meriç'in hayati tehlikesinin sona erdiğini ve durumunun iyi olduğunu bildiren Vali Çeber, şunları söyledi:

Sayın vekilimizin durumu iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanında. Yaklaşık bir buçuk saat önce sayın vekilimiz şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o tartışmaya dönen ve şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs, bir siyas partimizin eski Oğuzeli ilçe başkanı. İnşallah yakın bir zamanda da emniyet güçlerimiz onu alacaklar. Yani şahıs tespitli, kaçtığı bölgeyi biliyoruz. Kısa zamanda alacağımızı düşünüyoruz ama önceliğimiz sayın vekilimizin sağlık durumu. Sağ olsun kıymetli başhekimim, sağlık müdürüm tüm organizasyonu anında yaptı.Hızlıca ameliyata alındı. Koptuğumuz bazı senaryolar vardı. Hiçbirisi de olmadı. Bağırsaklarında bir problem vardı ama elhamdulillah toparlandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da yaptığı açıklamada, "Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.