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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan siyasi süreç, Üsküdar'da düzenlenecek mitingle protesto edilecek.

Başkanvekilliği seçiminin yargı kararıyla iptal edilmesi ve dört belediye meclis üyesinin AKP'ye geçmesinin ardından belediye yönetiminin el değiştirdiği Üsküdar'da YENİ Parti meydana çıkacak.

MİTİNG ÜSKÜDAR İSKELE MEYDANI'NDA

YENİ Parti, belediye yönetiminin AKP'ye geçmesiyle sonuçlanan başkanvekilliği seçim sürecine karşı Üsküdar İskele Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Yarın gerçekleştirilecek miting saat 19.00'da başlayacak. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katılacak.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de miting öncesinde, "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" ifadeleriyle çağrıda bulunmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL SAAT VEREREK ÇAĞRI YAPTI

Özgür Özel, miting öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşları Üsküdar'a davet etti.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karar milletindir. Üsküdar milletindir. Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız. Yarın akşam saat 19.00'da Üsküdar İskele Meydanı'nda buluşuyoruz."