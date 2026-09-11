Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda besicilerle bir araya gelerek üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Özel, iktidara gelmeleri halinde çiftçi ve besicilerin borçlarının faizlerini sileceklerini, hayvancılığın güçlendirilmesi için yerli üretimi destekleyeceklerini söyledi.

Programının devamında yurttaşlara seslenen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesajına değinerek Bu seçimi atlatamayacak, millet bu seçimde iktidarı değiştirecek" dedi.

Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

'YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN YOLU İKTİDAR YOLUDUR'

“Biliyorsunuz 47 yıl sonra partisini birinci parti yapan, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurulduğu günden beri 23 yıl sonra ilk kez yenen ve 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde eden kadrolarımızı, partinin Genel Başkanı olarak beni, Parti Meclisimizi; Adalet ve Kalkınma Partisi bizlerle normal mücadeleyi yürütemediği için yargı eliyle bir darbe girişiminde bulundu. Önce Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve 36 belediye başkanımıza haksız operasyonlar yaparak, onları özgürlüklerinden ederek, zindanlarda onları tutarak yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. Durmadık, teslim olmadık, arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Sonrasında türlü tehditlerle ‘Partinin başında kalmak istiyorsan arkadaşlarını geride bırak, Ankara’ya gel. Muhalefet partisinin başında otur’ dediler. ‘Muhalefette 30 yıl oturacağıma iktidar için yollara düşerim’ dedim. Mayıs ayında yapılan büyük kötülükten, büyük haksızlıktan sonra yollara düştük. Yollarda millete, size sorduk ‘Ne yapalım?’ diye. Önce ‘Direnin’ dediniz, direndik. ‘Mücadele’ dediniz, mücadele ettik. Sonra da ‘Bir yol bulamıyorsanız yeni bir yol açın’ dediniz. Yeni bir yol açtık. Yeni yolun adını siz ‘YENİ Parti’ koydunuz. Bütçesini, kısıtlı bütçelerinizle cebinizden artırıp partiye yatırdınız. YENİ Parti’yi kurulduğu gün ana muhalefet partisi ve yarının iktidar partisi olarak kurdunuz. İşte bu yürüyüşte hep birlikteyiz. Bu yürüyüşün yolu iktidar yoludur. Rotası iktidara doğrudur.”

'YENİ PARTİ İKTİDARA YÜRÜYEN BİR PARTİDİR'

“Yıllardır bu milletin çektiği ızdırapları, sıkıntıları görüyoruz. Ben dün Ardahan’daydım. Köyde teyzemlerle oturduk. Ev kadınlarının, köyde çalışan kadınların zorluklarını da konuştuk. Hayvancılığın, besiciliğin zorluklarını da konuştuk. Ardahan’da gezdik, esnafımızı dinledik. Bugün sabah erken saatte hayvan pazarına gittik, Kars için en önemli gelir kaynağının zorluklarını dinledik. Saat 10.00’da bir toplantı salonunda masalar kurduk. Yani ayaküstü dinlemekle yetinmedik. Hem konuyu bilenleri, üreticileri, arıcıları, hayvancılıkla uğraşanları, sütçülükle uğraşanları; hem veterinerleri, ziraat mühendislerini, onların oda başkanlarını, yöneticilerini ve sizleri bir salonda dinledik. Onlara sorunları bildiğimizi, çözüm önerilerimizi anlattık. Neler yapacağımızı, Kars’ı nasıl kalkındıracağımızı anlattık. Süt üreticisinin sıkıntılarını nasıl çözeceğimizi, süt üretimini Kars’ta nasıl artırıp, onu burada kuracağımız tesislerle coğrafi işaretli ürünlerinizi markalaştırarak, sadece sütün parasını değil burada peyniri, gravyeri ürettiğiniz gibi büyük tesisler kurarak, büyük mark yaratarak Türkiye’ye ve dünyaya nasıl satacağımızı anlattık. Kars’ı bir lojistik merkezi olarak nasıl konumlandırdığımızı, tren yollarını, karayollarını ve buradan Kafkaslar’a ticaret yollarını nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Zor durumdaki çiftçinin, hayvancının, arıcının kredisinin faizlerini sileceğimizi, ana parayı taksitlere böleceğimizi, çiftçimizi, hayvancılıkla, besicilikle, sütçülükle uğraşanlara ikinci bahar kredilerini konuştuk ve anlattık. YENİ Parti kadrolarıyla, programıyla, artık iktidara hazırdır. Seçim için YENİ Parti seçim beyannamesini oturup da Ankara’da otel odalarında ya da genel merkez salonlarında değil; Anadolu’da, milletle, sizlerle birlikte yazmaktadır. Bunun için hepinize müjdeler olsun ki artık biz eksiği gören, eksiği söyleyen, eleştiri yapan bir muhalefet partisi değiliz. YENİ Parti adıyla, cismiyle, kadrolarıyla, programıyla iktidara yürüyen bir iktidar partisidir.”

'ERDOĞAN, BU SEÇİMİ ‘ATLATAMAYACAK’'

“İşte bu atmosferde biz bugünden seçime hazırız, dünden razıyız. Uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz. Sayın Erdoğan uzun süredir duymuyordu ama dün memleketi Güneysu’da otobüsün içinden hemşehrilerine yaptığı konuşmada şunu söyledi: ‘Yavaş yavaş yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız’ dedi. Buradan kendisine sesleniyorum. Sayın Erdoğan bir kere hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır; milletin umudu olan seçim atlatılmaz. Seçim zorluk değildir, seçim korkulacak bir şey değildir. Atlatılıp beş yıl daha keyif sürülecek yer değildir. Çünkü millet yeniden sen iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın. Bugün Kars’taki hayvan üreticileri, bu krizin içinde faiz faiz üstüne binerken bu krizi atlatamıyorlar ki sen seçimi atlatıp devam edebilesin. Arıcısından, sütçüsünden, peynir üreticisinden bal üreticisine, emeklisinden emekçisine, esnafına memuruna söylüyorum; çok çalışacağız, birlikte olacağız, birlikte sandıklarda buluşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz. Bu seçimi atlatamayacak, millet bu seçimde iktidarı değiştirecek Allah’ın izniyle.”

'MÜJDELER OLSUN Kİ DOĞU ANADOLU’NUN DA YENİ PARTİSİYİZ'

“Onun için Türkiye’nin dört bir yanına giderim, başta memleketim Manisa’da, Karslılari Ardahanlıla. Hepimizin çok değerli hemşerileri, namuslarıyla çalışırlar, bize sıkı sıkı sarılırlar. Türkiye’nin dört bir yanındaki değerli Karslılara, Kars meydanındaki bu güzel insanlara, Kars’ın alnı açık - başı dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak, Atatürk sevdası olan güzel insanlarına, Kars’ta kardeşçe yaşayan tüm Karslı hemşerilerime bir kez daha selam olsun. Bu şehri seviyoruz. Bu şehrin tüm kararlarına saygı duyuyoruz. Hangi partiyi desteklerse desteklesin, bu şehirdeki herkesin kardeşlik içinde yaşamasını, seçtiği başımızın gözümüzün üstünedir. Bunca zaman mücadeleden sonra şuradan müjdelerim ki YENİ Parti Türkiye’nin yeni partisidir. Edirne’nin, Trakya’nın yeni partisidir. Akdeniz’in, Batı Anadolu’nun, İç Anadolu’nun, Güneydoğu Anadolu’nun yeni partisidir. Müjdeler olsun YENİ Parti, Doğu Anadolu’nun, Kars’ın yeni partisidir, yeni umududur. YENİ Parti Kars’ta güçlenmektedir. Bütün Karslılara, Kars’ın bütün demokratlarına, Kürdüne de Türküne de Azerbaycan Türklerine de burada bulunan tüm vatandaşlarımıza da sonuna kadar kapılar, gönüller açıktır.”

'HEPİNİZİ İKTİDARA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM'

“YENİ Parti artık birilerinin yönettiği, birilerinin karar verdiği ya da tartışmaların olduğu, geçmişteki durumlar geride kalmıştır. YENİ Parti gönlünü, kapısını açmıştır. Her kaydolan il başkanlığı seçiminde doğrudan oy kullanacaktır. Delege sistemi, Siyasi Partiler Kanunu için lazım olan bir teferruat, aslolan karar verici YENİ Parti’nin tüm üyeleridir. Hepinizi YENİ Parti’ye üye olmaya, YENİ Parti’de siyaset yapmaya, hep birlikte yeni bir Türkiye’ye, yeni iktidara ve yeni umutlara ortak olmaya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, her birinizin karşısında saygıyla eğiliyorum. Hep birlikte yürüyecek miyiz? Hep birlikte olacak mıyız? O zaman yolumuz açıktır, yolumuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar.”