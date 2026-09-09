Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçiminde AK Parti adayının kazanmasına dair "Üsküdar'da demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu Bizim aslında kazandığımız seçimi iptal ettiler, 2. seçime yakın da bize oy verecek 2 kişiyi tutukladılar Bize karşı oy veren isimlerden birine, "Oğluna iyi hal veririz" demişler" dedi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: BU ANLAYIŞA TÜKETİLEN HER NEFES İSRAF

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için yaptığı "siyasi tutuklu değil" açıklamasına dair Özel, "İçimden geçenleri söylesem hakikaten bu anlayışa tüketilen her nefes israf. "Ben sizin için kullanışlıyım, ben devam edeyim". Sloganlarına bakın, sözlerine bakın. "Ben kullanışlıyım, ben burada kalayım" bunu söylüyorlar. Ben kime ne anlatayım. Benim bu yaklaşıma cevap vermemi bu millet israf görür" yanıtını verdi.

ÜSKÜDAR SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerini CHP kazanmıştı.

Ancak AK Parti'nin seçime itiraz etmesiyle birlikte seçimlerin yenilenmesine karar veirldi. 2 seçim arasında 2 CHP'li meclis üyesi tutuklandı, 4 CHP'li meclis üyesi ise AK Parti'ye geçti.

Bu gelişmelerle birlikte seçim öncesi 27 üyesi bulunan CHP-YENİ Parti grubu 21 üyeye düşerken, 17 olan AK Parti-MHP grubu ise 21 üyeye çıkmıştı.

Gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.

Özgür Çelik, dünkü seçimin ardından AKP’ye geçen dört meclis üyesiyle ilgili iddialarda bulunmuştu.

İstanbul Başsavcılığının ardından Anadolu Başsavcılığı da YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattı.