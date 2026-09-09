Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi seçimi öncesinde 4 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesi büyük tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise Üsküdar Belediyesi’nde yapılan seçimlerde Yapılan seçimde CHP’nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Meclis'te AKP-MHP ittifakının 21, CHP ve YENİ Parti'nin ise 23 üyesi bulunmasına rağmen CHP'li iki ismin tutuklanması sebebiyle iki gruptan da 21'er kişi oy kullandı.

Seçimin ilk turunda AK Parti’nin adayı Gültekin 21, CHP'nin adayı Çetinkaya 19 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci turda ise Gültekin 22, Çetinkaya 20 aldı. Üçüncü turu da Dündar Ziya Gültekin önde tamamladı. Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı.

Dördüncü turda ise 23 oy alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediyenin yeni başkanvekili seçildi.

'BENİ TEHDİT ETTİLER' İDDİASI

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkanvekilliği seçiminin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı basın açıklamasında dikkat çeken iddiaları gündeme taşımış ve meclis üyesi Ayhan Aydın’ın "Savcı beni tehdit etti, engelli oğlum var, engelli eşim var, onlara kim bakacak. Beni tehdit ettiler, ben bunlara teslim oldu" ifadelerini kullandığını ve ağlayarak telefonu kapattığını öne sürmüştü.

Çelik’in kamuoyuna yansıyan iddiaları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aydın, savcı tarafından tehdit edildiği yönündeki beyanları yalanladı. Aydın’ın, seçim öncesinde Özgür Çelik’in ricası üzerine arandığını ve asıl kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdüğü belirtildi.

Bununla beraber Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Meclisi’nin üç üyesinin şikâyetleri üzerine YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

Tüm bunlardan sonra Özgür Çelik, YENİ Parti İstanbul Başkanlığı adına Üsküdar seçiminde olanlara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

YENİ Parti, Üsküdar Belediyesi seçimlerinde AK Parti’ye transfer olan 4 meclis üyesi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

'SORUŞTURMA SADECE AYHAN AYDIN İLE SINIRLI KALMAMALI'

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti'ye tehdit ve baskıyla geçip geçmediklerinin araştırılmasını istedik. Soruşturma sadece Ayhan Aydın ile sınırlı kalmamalı" dedi.