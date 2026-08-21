Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı

Konut satışlarında DASK poliçesinin yeni malike devredilmesi uygulaması sona ererken, satılan konutun poliçesi iptal edilerek kalan prim eski mülk sahibine iade edilecek.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nda önemli değişikliğe gitti.Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi kararlaştırılan yeni mevzuat kapsamında, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın "Menfaat Sahibinin Değişmesi" başlıklı C.4 maddesi yeniden düzenlendi.
Yapılan bu düzenleme ile tapuda mülkiyet değişimi süreçlerinde sigorta poliçelerinin takibine ilişkin esaslar baştan aşağı yenilendi.
SATIŞLARDA OTOMATİK İPTAL VE PRİM İADESİ
Yeni düzenlemeye göre, sigortalı taşınmazın satış yoluyla el değiştirmesi durumunda mevcut Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi tapudaki tescil tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erecek.
Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte, poliçenin kalan günlerine denk gelen kullanılmamış prim tutarları doğrudan eski mülk sahibine iade edilecek.
Devir işlemleri sırasında tapu müdürlükleri veya yetkili idareler, mülkiyetini devralan yeni malik adına düzenlenmiş geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığını titizlikle kontrol edecek.
MİRAS YOLUYLA DEVİRLERDE 15 GÜNLÜK BİLDİRİM ŞARTI
Miras gibi satış dışı hukuki durumlar sonucunda mülkiyetin değişmesi halinde ise mevcut sigorta sözleşmesi geçerliliğini korumaya devam edecek.
Taşınmazın yeni sahibi, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yükümlü kılınacak.
Sigorta şirketi veya acente, yapılan bildirimin ardından 24 saat içinde yeni malik adına zeyilnameli poliçeyi düzenleyerek teslim edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'ndaki tüm bu yenilikler, yayım tarihinden 15 gün sonra resmen yürürlüğe girecek.