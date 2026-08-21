Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı

Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nda önemli değişikliğe gitti.

Kaynak: AA
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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 1

Konut satışlarında DASK poliçesinin yeni malike devredilmesi uygulaması sona ererken, satılan konutun poliçesi iptal edilerek kalan prim eski mülk sahibine iade edilecek.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 2

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi kararlaştırılan yeni mevzuat kapsamında, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın "Menfaat Sahibinin Değişmesi" başlıklı C.4 maddesi yeniden düzenlendi.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 3

Yapılan bu düzenleme ile tapuda mülkiyet değişimi süreçlerinde sigorta poliçelerinin takibine ilişkin esaslar baştan aşağı yenilendi.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 4

SATIŞLARDA OTOMATİK İPTAL VE PRİM İADESİ

Yeni düzenlemeye göre, sigortalı taşınmazın satış yoluyla el değiştirmesi durumunda mevcut Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi tapudaki tescil tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erecek.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 5

Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte, poliçenin kalan günlerine denk gelen kullanılmamış prim tutarları doğrudan eski mülk sahibine iade edilecek.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 6

Devir işlemleri sırasında tapu müdürlükleri veya yetkili idareler, mülkiyetini devralan yeni malik adına düzenlenmiş geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığını titizlikle kontrol edecek.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 7

MİRAS YOLUYLA DEVİRLERDE 15 GÜNLÜK BİLDİRİM ŞARTI

Miras gibi satış dışı hukuki durumlar sonucunda mülkiyetin değişmesi halinde ise mevcut sigorta sözleşmesi geçerliliğini korumaya devam edecek.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 8

Taşınmazın yeni sahibi, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yükümlü kılınacak.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 9

Sigorta şirketi veya acente, yapılan bildirimin ardından 24 saat içinde yeni malik adına zeyilnameli poliçeyi düzenleyerek teslim edecek.

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Ev satan veya alan herkesi ilgilendiriyor: DASK uygulamasında bir devir kapandı - Resim: 10

Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'ndaki tüm bu yenilikler, yayım tarihinden 15 gün sonra resmen yürürlüğe girecek.

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