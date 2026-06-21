2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Montella'nın görevinden ayrılması bekleniyor. Yerine geçecek teknik direktör için de flaş bir iddia oraya atıldı. İşte o isim...Kaynak: Diğer
Kadro ve oyuncu tercihleri sebebiyle Türk futbolseverleri çileden çıkaran ve eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği belirsizliği koruyor.
Öte yandan İtalyan teknik adamın ya istifa etmesi ya da TFF'nin görevine son vermesi bekleniyor.
Eski milli futbolcu İlhan Mansız da dün Tivibu Spor'da gündem olan bir açıklamada bulundu.
'ARDA TURAN OLABİLİR'
Montella'nın olası ayrılığına karşın A Milli Takım'ı kimin çalıştıracağına dair bir soruya cevap veren İlhan Mansız, "Montella ile devam edilmezse Arda Turan, bir sonraki milli takım teknik direktörümüz olabilir." dedi.
Arda'nın Shakhtar'da çok başarılı bir sezon geçirdiğini aktaran Mansız'ın bu sözleri, sosyal medyada viral oldu.
ARDA'NIN UKRAYNA'DA TARİHİ BAŞARISI
Geçen sezon devraldığı Shakhtar ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final oynama başarısı gösterdi.
Shakhtar'ın başında 51 resmi maça çıkan Arda Turan, 32 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 2,10 puan ortalaması yakaladı.