Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia

Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Montella'nın görevinden ayrılması bekleniyor. Yerine geçecek teknik direktör için de flaş bir iddia oraya atıldı. İşte o isim...

Kaynak: Diğer
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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 1

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 2

Kadro ve oyuncu tercihleri sebebiyle Türk futbolseverleri çileden çıkaran ve eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği belirsizliği koruyor.

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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 3

Öte yandan İtalyan teknik adamın ya istifa etmesi ya da TFF'nin görevine son vermesi bekleniyor.

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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 4

Eski milli futbolcu İlhan Mansız da dün Tivibu Spor'da gündem olan bir açıklamada bulundu.

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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 5

'ARDA TURAN OLABİLİR'

Montella'nın olası ayrılığına karşın A Milli Takım'ı kimin çalıştıracağına dair bir soruya cevap veren İlhan Mansız, "Montella ile devam edilmezse Arda Turan, bir sonraki milli takım teknik direktörümüz olabilir." dedi.

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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 6

Arda'nın Shakhtar'da çok başarılı bir sezon geçirdiğini aktaran Mansız'ın bu sözleri, sosyal medyada viral oldu.

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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 7

ARDA'NIN UKRAYNA'DA TARİHİ BAŞARISI

Geçen sezon devraldığı Shakhtar ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final oynama başarısı gösterdi.

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Montella'nın yerine A Milli Takım'ın başına o isim geçebilir: Eski yıldızdan iddia - Resim: 8

Shakhtar'ın başında 51 resmi maça çıkan Arda Turan, 32 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 2,10 puan ortalaması yakaladı.

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