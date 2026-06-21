Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı

2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bankaların vadeli mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, 2 milyon TL'si olan vatandaşlar paralarının aylık ne kadar kazandıracağını araştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 1

Haziran ayı itibarıyla bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 42 ile yüzde 45 bandında şekillenirken, 2 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 60 bin TL ile 66 bin TL arasında değişiyor.

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 2

2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Güncel faiz oranlarına göre bazı bankalarda oluşan yaklaşık net kazançlar şöyle:

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 3

TEB (Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 65 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 4

ON Dijital / Burgan Bank (Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 65 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 5

Odeabank (Yüzde 44 - Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 63 bin - 65 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 6

QNB (Yüzde 42,75 - Yüzde 44,5 faiz): Yaklaşık 61 bin - 64 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 7

ING (Yüzde 43 - Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 62 bin - 65 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 8

Akbank (Yüzde 42 - Yüzde 43 faiz): Yaklaşık 60 bin - 62 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 9

Garanti BBVA (Yüzde 42 faiz): Yaklaşık 60 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 10

İş Bankası (Yüzde 39,5 - Yüzde 42 faiz): Yaklaşık 57 bin - 60 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 11

Enpara (Yüzde 39,5 faiz): Yaklaşık 57 bin TL net kazanç

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 12

Halkbank (Yüzde 36 - Yüzde 40 bandı): Yaklaşık 52 bin - 58 bin TL net kazanç.

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 13

FAİZ YARIŞINDA YENİ DÖNEM

Bankacılık sektöründe özellikle dijital müşterilere yönelik kampanyalar dikkat çekiyor.

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 14

Yeni müşterilere özel sunulan yüksek faiz oranları sayesinde bazı bankalarda getiriler sektör ortalamasının üzerine çıkabiliyor.

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 15

Uzmanlar, yatırımcıların faiz oranının yanı sıra vade süresi, stopaj kesintisi ve kampanya şartlarını da incelemesi gerektiğini belirtiyor.

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 16

EN YÜKSEK DAİZ HANGİ BANKADA?

Güncel verilere göre bazı dijital bankacılık ürünlerinde faiz oranları yüzde 45 seviyesine kadar ulaşırken, en yüksek getiriyi sunan bankalar arasında ON Dijital, Odeabank ve ING öne çıkıyor.

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2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı - Resim: 17

Ekonomistler, faiz oranlarının Merkez Bankası kararları ve bankaların likidite ihtiyacına göre değişebileceğini belirterek yatırımcıların vadeli hesap açmadan önce güncel oranları kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

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