2 milyon TL’nin aylık getirisi uçtu: Banka banka faiz kazancı tek tek hesaplandı

EN YÜKSEK DAİZ HANGİ BANKADA?

Güncel verilere göre bazı dijital bankacılık ürünlerinde faiz oranları yüzde 45 seviyesine kadar ulaşırken, en yüksek getiriyi sunan bankalar arasında ON Dijital, Odeabank ve ING öne çıkıyor.