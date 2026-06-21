Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 21-25 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporu doğrultusunda, Türkiye genelinde iki farklı hava karakteri ön plana çıkıyor.
Meteoroloji gün gün uyardı: Bir yandan kavuracak bir yandan yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahminine göre Türkiye’de aynı anda iki farklı hava sistemi etkili oluyor. Güneyde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak yağışlar dikkat çekiyor. İşte gün gün hava durumu…Cemile Kurel
Yurdun batı, iç ve güney kesimleri az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle birlikte yüksek sıcaklıkların etkisi altındayken, kuzeydoğu ve doğu kesimlerde yağışlı hava dalgası yerel bazda etkisini hissettirecek.
MARMARA BÖLGESİ
Hafta genelinde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar periyot boyunca kademeli bir artış eğilimi göstererek en düşük 17°C, en yüksek ise 34°C dereceler arasında değişecek.
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. İç Ege'de sıcaklıklar 28-32°C civarında ölçülürken, kıyı şeridinde sıcaklıklar yüksek seyredecek ve yağış beklenmeyecek.
AKDENİZ BÖLGESİ
Batı Akdeniz'de açık ve sıcak bir hava yaşanırken, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinde özellikle Pazartesi ve Salı günleri yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri kaydedilecek. Bölgenin doğusunda sıcaklıklar kıyı şeridinde 33-35°C seviyelerinde ölçülecek.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, Salı ve Çarşamba günleri kuzey ve doğu yönlerinde yerel bulutlanmalar artarak hafif yağış geçişlerine zemin hazırlayabilir. Sıcaklıklar Ankara genelinde 28-30°C seviyelerinde ölçülecek.
KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz parçalı bulutlu bir periyot geçirirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimleri hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Özellikle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Rize, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yağışlar süreklilik arz edecek.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) periyot süresince gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak etkisini sürdürecek. Güney kesimlerde ise hava az bulutlu olacak.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Tamamen açık ve güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı bölgede, termometreler yüksek değerleri gösterecek. Dönem içinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde sıcaklıklar Salı günü 40°C ve 41°C ile zirve noktasına ulaşacak.
İSTANBUL
Hafta genelinde az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar en düşük 17-20°C, en yüksek ise Pazartesi günü 28°C, Perşembe günü ise 31°C seviyelerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor.
ANKARA
Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 11-15°C civarında seyrederken, gündüz en yüksek sıcaklıklar 28°C ile 30°C arasında kararlı bir grafik çizecek.
İZMİR
Periyot boyunca tamamen açık ve güneşli bir hava etkili olacak. Gece sıcaklıkları 20-22°C, gündüz maksimum sıcaklıklar ise 35°C ile 37°C arasında ölçülerek sıcak havanın etkisini sürdüreceğini gösteriyor.
UYARILAR
Sağanak Yağış Uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafta ortasına kadar beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
Yüksek Sıcaklık Uyarısı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, Salı günü 41°C seviyelerine ulaşacak olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde tedbirli olmaları önerilir.