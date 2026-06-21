Üç dev banka altın fiyatlarının yeni rakamını açıkladı

ABD ve İran arasındaki müzakerelerde anlaşsa da dün Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve ardından İsviçre'de yapılacak müzakereler altın piyasasını etkiledi. 70 altına düşen Brent petrol bir 80 bandını aşarken, ons altın 4 bin 155 dolar bandına kadar geriledi.