ABD ve İran arasındaki müzakerelerde anlaşsa da dün Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve ardından İsviçre'de yapılacak müzakereler altın piyasasını etkiledi. 70 altına düşen Brent petrol bir 80 bandını aşarken, ons altın 4 bin 155 dolar bandına kadar geriledi.
Üç dev banka altın fiyatlarının yeni rakamını açıkladı
Üç dev banka altın fiyatlarının yeni rakamını açıkladı. Altın tarafında yaşanan düşüş ve son gelişmeler ile banka tahminleri revizeye gitti.Gülsüm Hülya Sundu
Pek çok dev banka ise yaşanan son gelişmelerin ardından altın tahminlerinde güncellemeye gitti. Doların küresel çapta gücünü koruması ve faiz beklentilerindeki değişimler, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratmaya devam ediyor.
Tarihi zirvelerinden geri çekilen ons altın için dünyanın önde gelen üç dev bankası (JPMorgan, HSBC ve Goldman Sachs) fiyat öngörülerini aşağı yönlü revize etti.
Yayımlanan son raporlar, altındaki bu zayıf seyrin kısa vadede etkisini sürdürebileceğini gösteriyor. JPMorgan, 2026 yılı için belirlediği ortalama ons altın hedefini 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara çekti.
Yıl sonuna dair iyimserliğini tamamen kaybetmese de banka artık daha temkinli bir duruş sergiliyor. Kurumun analizine göre yüksek faiz oranları altın fiyatlarını baskılamaya devam ederken; enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının fiziksel altın alımları uzun vadede piyasayı destekleyen ana unsurlar olmayı sürdürecek.
Altın piyasasında yaşanan son düzeltmelerin ardından yükseliş trendinin ivme kaybettiğine dikkat çeken HSBC, fiyatların üçüncü çeyrek boyunca yatay bir bantta hareket edeceğini öngörüyor.
Yakın zamanda sert bir yükseliş beklemeyen banka analistleri, yön tayininde ABD tahvil getirileri ve faiz kararlarının belirleyici olacağının altını çizerek yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
Tahminlerdeki en çarpıcı değişiklik ise Goldman Sachs cephesinden geldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim senaryolarındaki esnemeleri gerekçe gösteren kurum, aralık ayı ons altın beklentisini tam 500 dolar birden düşürerek 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara indirdi.
Yılın ikinci yarısı için değer artışı beklentisi masada kalmaya devam etse de, banka bu yükselişin önceki öngörülere kıyasla çok daha sınırlı kalacağını ifade etti.