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Sözcü'nün kulis bilgilerine göre, çoğunluğu CHP’li olmak üzere toplam 6 belediye başkanının rozet takarak AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER LİSTEDE

İddialar arasında, daha önce CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın da yer aldığı konuşuluyor. Ayrıca 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti’den giren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da partisinden ayrılarak AK Parti’ye katılabileceği öne sürülüyor.

Ankara’dan ise bazı ilçe belediye başkanlarının adı kulislerde sıkça dile getiriliyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün de parti değişikliği yapabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan’ın da aynı törende AK Parti’ye katılabileceği konuşulan isimler arasında yer alıyor.

GÖZLER YARIN ANKARA’DA OLACAK

Son dönemde yerel yönetimler üzerinden yaşanan siyasi hareketlilik dikkat çekerken, yarın yapılacak toplantının yeni parti geçişlerine sahne olup olmayacağı merak konusu.

Söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin toplantı sonrası netlik kazanması bekleniyor.