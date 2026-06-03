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CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmen açıklanmasının ardından en çok konuşulan konu, Özgür Özel yeni bir parti kuracak mı?

T24 yazarı Murat Sabuncu önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı ve ilk satırında “yeni partiden” bahsetti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi dünkü “Ekrem İmamoğlu yeni partinin resmini çizdi” başlıklı yazısında Sabuncu’nun röportajını değerlendirdi ve “A planı CHP içinde kalıp sonuna kadar mücadele etmek. B planı ise CHP’de yolların tükendiğini görünce ayrılıp yeni parti kurmak” dedi.

Yine AKP medyasından Sinan Burhan ise, “Temmuz sonu, Ağustos başında Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurmak yerine mevcut bir partiye katılacak” iddiasını ortaya attı.

Siyasetin bir numaralı gündemi bu yeni parti ancak bunu doğru ve farklı parametreler üzerinden tartışmak gerekiyor.

YENİÇAĞ’IN YAYINLADIĞI PARTİLER LİSTESİ

Öncelikle seçime girme yeterliliği olan partilere bakmak gerekiyor.

YENİÇAĞ, 6 ay içinde seçim yapıldığı takdirde seçime girme yeterliliği olan partilerin listesini yayınladı.

EKİM PARTİSİ KURULURSA NE OLUR?

Bu partiler arasında EKİM Partisi yok mesela!

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararından önce CHP kurmaylarına gazeteciler “Bu karar çıkarsa planınız ne” diye soruyordu. Kurmaylar ise “Planımız hazır” diyerek yeni partiyi işaret ediyordu.

Sosyal medyada dolaşan EKİM Partisi görseli.

Bu noktada siyasi kulislere yansıyan parti ise EKİM Partisi’ydi.

Ekrem İmamoğlu’nun ad ve soyadındaki harflerden esinlenerek oluşturulan “Ekim Partisi” B planı olarak görülüyordu. A planı elbette CHP içinde mücadele etmek…

Peki, bahsedilen EKİM Partisi kurulursa ne olur?

YENİ KURULAN PARTİLERİN SEÇİME GİRME ŞARTLARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 188 siyasi parti var ve bunlar arasında EKİM Partisi yok. Bugün EKİM Partisi kurulursa seçimin 6 ay sonra yapılması lazım. Yani, mutlaka 2027’ye kalması gerekiyor. Yoksa EKİM Partisi seçimlere katılamaz.

Başka…

Yeni kurulan bir partinin seçime girmek için illerin en az yarısında (41 il) il teşkilatını kurmuş olması gerekiyor. İlçelerin de en az üçte birinde ilçe teşkilatını kurmuş olması gerekiyor. İllerin en az yarısında il teşkilatını kurduktan sonra büyük kongresini yapmış olması şartları aranıyor.

ERKEN SEÇİMİN TARİHİNİ NEDEN ÖZGÜR ÖZEL BELİRLEYECEK?

AKP medyasından Sinan Burhan’ın kulisini hatırlayalım: “Temmuz sonu, Ağustos başında Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurmak yerine mevcut bir partiye katılacak.”

Özgür Özel, seçime girme yeterliliği olan 41 partiden birine katılırsa seçime girme yeterliliği diye bir tartışma söz konusu olmayacak. Ancak bu noktada ilk akla gelen İYİ Parti’nin adı ortaya atılmıştı ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.

Özellikle Ekrem İmamoğlu ve ekibinin istediği belirtilen yeni parti konusunda adımlar atılırsa…

Sıfırdan bir parti kurulursa…

41 il teşkilatının kurulması, üçte biri kadar ilçe teşkilatlarının kurulması ve illerin en az yarısında kongrelerin tamamlanması istenecek. Ve bunlar tamamlandıktan sonra da 6 aylık bir sürenin geçmesi beklenecek. İşte o zaman sıfır kilometre bir parti seçime girebilir.

Özgür Özel, yeni bir parti için kolları sıvarsa, bu şartları tek tek yerine getirip 6 aylık sürenin dolmasını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçimi açıklarsa ne olacak?

Ve Erdoğan’ın açıkladığı bu süre, yeni partinin beklemesi gereken 6 aydan daha kısa bir süre olursa…

Bu bakımdan Özgür Özel, eğer yeni bir parti kuracaksa, bu şartları yerine getirirken Erdoğan’dan bir erken seçim hamlesi gelebilir. Bu durumda da erken seçimin tarihini aslında Özgür Özel seçime girmesin diye yine Özgür Özel’in kendisi istemsiz bir şekilde belirlemiş olacaktır!