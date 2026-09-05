Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan üç otoyol ile bağlantı yolları, bakım ve işletme tesisleri, hizmet alanları, ücret toplama merkezleri ve yük aktarma merkezlerinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

"MÜLKİYET DEVLETTE KALACAK"

ÖİB, yürütülen çalışmanın kamu varlıklarının satışı anlamına gelmediğini belirterek, değerlendirilen modelin mülkiyetin devlette kalması şartıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas aldığını ifade etti.

Açıklamada, amaçlarının gelir elde etmekten ziyade otoyollarda hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırım süreçlerini hızlandırmak ve işletme verimliliğini yükseltmek olduğu vurgulandı.

"600 MİLYON DOLAR KAR DEĞİL, GELİR"

Kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu tutarın kar değil gelir olduğu kaydedildi.

ÖİB, bu gelirin yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığını, ayrıca yatırım, yenileme, personel ve işletme maliyetlerinin de bulunduğunu belirterek, bu giderler dikkate alınmadan yapılan hesaplamaların kamuoyunu yanıltabileceğini savundu.

ÜCRET ARTIŞI VE ÜCRETSİZ YOLLAR İDDİASINA YANIT

Açıklamada ayrıca, ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesine yönelik bir karar bulunmadığı, geçiş ücretlerine ilave zam planlanmadığı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine neden olacak herhangi bir uygulamanın da gündemde olmadığı ifade edildi.