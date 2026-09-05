Türkiye’nin ulaşım ağını değiştirecek projelerden biri için dikkat çeken açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki büyük şehir arasındaki tren yolculuğunun saatlerce kısalacağını duyurdu.
Bakan müjdeyi verdi: İki şehir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Türkiye’nin iki büyük şehri arasındaki demir yolu yolculuğunu baştan aşağı değiştirecek projede çalışmalar sürüyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, halen 14 saat süren tren yolculuğunun proje tamamlandığında yalnızca 3,5 saate düşeceğini açıkladı.Kaynak: AA
Bakan Uraloğlu, İzmir’in Menemen ilçesinde restorasyonu tamamlanan Tarihi Gediz Köprüsü’nün açılış törenine katıldı. Burada hem İzmir’deki ulaşım yatırımlarını hem de devam eden projeleri anlattı.
Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre İzmir’in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 349 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi.
Kentte bölünmüş yol uzunluğu 1000 kilometreye ulaşırken, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğu ise 1017 kilometreye çıkarıldı.
Ancak Uraloğlu’nun açıkladığı en dikkat çekici gelişmelerden biri demir yollarıyla ilgili oldu. Yapımı devam eden proje, iki büyükşehir arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde değiştirecek.
Söz konusu proje Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı. Uraloğlu, bugün trenle yaklaşık 14 saat süren Ankara-İzmir yolculuğunun proje tamamlandığında büyük ölçüde kısalacağını açıkladı.
Yüksek Hızlı Tren hattının hizmete girmesiyle 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate kadar düşecek. Böylece iki kent arasındaki demir yolu yolculuğunda yaklaşık 10,5 saatlik zaman tasarrufu sağlanacak.
Bakan Uraloğlu, konuşmasında tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalara da değindi. Türkiye genelinde bugüne kadar restorasyonu tamamlanarak yeniden kültür mirasına kazandırılan tarihi köprü sayısının 532’ye ulaştığını açıkladı.
Restorasyon çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Uraloğlu, Türkiye’nin farklı noktalarındaki 48 tarihi köprünün restorasyonunun halen devam ettiğini bildirdi.
Açılışı gerçekleştirilen Tarihi Gediz Köprüsü ise 166,5 metre uzunluğunda ve 5 açıklıktan oluşuyor. Güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma çalışmalarından geçirilen tarihi köprü, Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine yeniden hizmet verecek.