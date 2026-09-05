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Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan derbide sarı-lacivertliler öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SKRİNİAR PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 26. dakikada buldu. Milan Skriniar'ın kaydettiği golle sarı-lacivertliler derbide 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın cevabı ise gecikmedi. Dakikalar 38'i gösterirken Leandro Trossard'ın pasında hareketlenen Rıdvan Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

RIDVAN YILMAZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. 25 yaşındaki futbolcunun yerine Kassoum Ouattara oyuna dahil oldu.

SON SÖZÜ VLAHOVİC SÖYLEDİ

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için mücadele ederken Beşiktaş, 73. dakikada öne geçti.

Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Dusan Vlahovic, fırsatı iyi değerlendirerek ağları havalandırdı ve siyah-beyazlıları 2-1 öne taşıdı.

Geçtiğimiz hafta Çorum FK karşısında hat-trick yapan Sırp yıldız, Fenerbahçe karşısında da golünü atmayı başardı. Vlahovic böylece Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 4 gole ulaştı.

Kalan dakikalarda Fenerbahçe beraberlik golünü bulamayınca mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ITALİANO İLK DERBİSİNİ KAZANDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk derbiden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü mücadelede yaptığı geri dönüşle ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle bu sezon Süper Lig'deki ikinci yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler daha önce Gençlerbirliği deplasmanından da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş gelecek hafta Erzurumspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise hafta içinde Roma ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Dev derbiye kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı ilk 11’ler de belli oldu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Kanté, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Dev derbi Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.

FENERBAHÇE BASKILI BAŞLADI

3' Ön alanda baskı kuran Fenerbahçe, Bşeiktaş savunmasını hataya zorluyor.

KARŞILIKLI TOP KAYIPLARI

5' İki ekipte karşılıklı top kayıpları sebebiyle oyun kurmakta zorlanıyor

GREENWOOD DENEDİ

6' Fenerbahçe, Greenwood'un orta alandan topu taşıyarak ceza yayının gerisinden şutuyla kaleyi denedi top kornere çıktı.

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

10' Beşiktaş'ta sağ kanattan Olaitan'ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Cerny ceza alanı içinden ortasını yaptı. Uzak tarafta topu kontrol eden Rıdvan voleyi vurdu. Uzak köşeye doğru giden topu kale alanı önünden Skriniar uzaklaştırdı

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ

13' İrfan Can'ın apsında Brown kaleye paralel ortasını yaptı. Oğuz ve Greenwood topa dokunamadı. Pozisyon sona erince Brown için ofsayt bayrağı kalktı.

BEŞİKTAŞ NET FIRSAT YAKLADI

16' Fenerbahçe'nin atağa çıkarken kaptırdığı top sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Beşiktaş, sol kanattan etkili geldi. Çaprazdan içeri giren Trossard kale alanına inerden yerden şutunu çekti, kaleci Ederson ayağıyla yaptığı hamleyle topu çıkarmayı başardı.

OLAİTAN SERT VURDU

21' Fenerbahçe'nin atağa çıkarken kaptırdığı top sonrası Trossard pasını Olaitan'a aktardı. Olaitan kaleyi doğrudan gören açıdan şutunu çekti, kaleci Ederson topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE DERBİDE ÖNE GEÇİYOR

26' Archie Brown'un uzun taçı sonrası ceza alanı içinde yaşanan karambolde Agbadou topu sektirdi, Skriniar ayağını soktu ve yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu.

SALİH'İN ŞUTU

35' Beşiktaş sol kanattan kazandığı kornerde Okrun Kökçü topu ceza sahası dışındaki Salih Uçan'a aktardı. Salih Özcan'ın vuruşunda top savunmadan döndü

BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI

39' Trossard'ın ceza sahası içine attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz sol ayağıyla yaptığı vuruşta, topu ağlarla buluşturdu.

GOL İPTAL

41' Kante'nin derinlemesine pasıyla topla buluşan İrfan Can kaleye dönüp vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi ancak ofsayt sebebiyle gol iptal edildi.

GREENWOOD ÇOK ETKİLİ GELDİ

43' Fenerbahçe'de Greenwood sağ kanattan etkili geldi. Önce Rıdvan'dan sonra Salih'ten sıyrılan Greenwood, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı top yanlarda kaldı.

İY/ FENERBAHÇE 1-1 BEŞİKTAŞ

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Dev derbide ikinci yarı Beşiktaş'ın santra vuruşu ile başladı.

SON ANDA SAVUNMA

46' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın arke direğe ortasını yaptı, Vedat Muriqi topa dokunamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

MAÇTA GERGİN ANLAR

51' Skriniar ile Vlahovic arasında yaşanan gerginlik sonrası hakem oyunu durdurdu

BEŞİKTAŞ NET POZİSYONU HARCADI

57' Fenerbahçe'nin top kaybı sonrası kontra atağa çıkan Beşiktaş, Vlahovic'in kaleci ile karşı karşıya vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

TROSSARD SERT VURDU

65' Beşiktaş'ta savunma arkasına sarkan Murillo'nun içeri çevirdiği topta Vlahovic topu geriye bıraktı. Topu önünde bulan Trossard sert bir şut çıkardı, Ederson iki hamleyle kontrol etti. Pozisyon sonrasına da Murillo için ofsayt bayrağı kalktı.

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

67' Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Olaitan'ın ceza sahası içine derin pasıyla topla buluşan İlhan Fakılı vuruşunu yaptı, Ederson mutlak gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİYOR

73' Kendi yarı alanından kısa paslarla çıkan Beşiktaş, Olaitan'ın pasıyla boş durumda içeri sokulan Orkun Kökçü sağında bomboş durumda olan Vlahovic'e pasını aktardı, Vlahovic topu meşin yuvarlağa gönderdi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

75' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Nene'den pası alan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine sokulduğu anda Salih Özcan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı lacivertliler bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi

LUKAKU'DAN BİR KAFA

82' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Archie Brown ceza sahası içine ortasını yaptı. Topa yükselen Lukaku'nun kafa vuruşunda top dışarı gitti

SON ANDA AKE

88' Outarra'nın ceza alanına girerken kale alanına yerden ortasını yaptı, son anda araya giren Ake tehlikeyi önledi.

MS/ FENERBAHÇE 1-2 BEŞİKTAŞ