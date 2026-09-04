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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve sükûnunu bozan araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 1-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan kontrollerde; mevzuata aykırı şekilde gürültü çıkaran ve abart egzoz kullandığı tespit edilen araçlar tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı.

30 GÜN TRAFİKTEN MEN VE YÜKSEK PARA CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3-B maddesi uyarınca, araç üzerinde yapılan değişikliklerin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması durumunda sürücülere 16 bin TL idari para cezası kesiliyor. Söz konusu kural ihlalini gerçekleştiren araçlar ise 30 gün süreyle trafikten menediliyor.

Yetkililer, kentte huzur ve kamu düzenini sağlamak amacıyla gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.