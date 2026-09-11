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Yüksek enflasyon dönemlerinde vatandaşların ve iş dünyasının yakından takip ettiği Yeniden Değerleme Oranı (YDO), önümüzdeki ilk yılda da bütçeleri zorlamaya devam edecek.

Sözcü Gazetesi yazarı ve Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün köşesine taşıdığı son analizine göre, 'kartopu gibi katlanarak artan vergi ve ceza mekanizması nedeniyle 2022 yılında 100 lira olan bir maktu vergi, 2027 sabahında 811 liraya ulaşmış olacak.'

EN İYİMSER SENARYODA BİLE ORAN YÜZDE 27.16

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi gereğince YDO, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) ortalama artışa göre resmiyet kazanıyor.





Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre; önümüzdeki eylül ve ekim aylarında enflasyon sıfır dahi gelse 2026 yılı YDO oranı yüzde 27.16 olarak gerçekleşecek. Aylık artışların yüzde 1 veya yüzde 2 olması durumunda ise bu oran yüzde 27.85 seviyelerine kadar çıkacak.



Bingöl'ün yazısı şu şekilde:





''2022'de 100 liralık vergi, harç veya ceza 2027 itibarıyla 811 liraya çıkacak 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek YDO oranı olan %122.93'ü yaşadık. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında kademeli olarak YDO oranları düştü. Geçen yıl %25.49 olan YDO oranı 2026 yılında tekrar tırmanışa geçecek. Çünkü eylül ve ekim aylarında Yİ-ÜFE aylık sıfır bile gelse YDO %27.16 olacak ve 2025 yılı YDO rakamının üzerinde gerçekleşecek. Anlayacağınız YDO'da fırtına dinmek bir yana daha da sert esmeye ve bu rüzgarla 2026 yılının enflasyonunu 2027 yılına da taşımaya devam edecek.

YDO nedeniyle maktu vergi ve cezalar neredeyse otomatik artıyor. Yıl içinde ilave manuel zamlar da yapılıyor. Onları dikkate almadığımızda bile sadece YDO etkisiyle 2022 sonunda 100 lira olan bir maktu vergi veya ceza 2027 sabahında 811 liranın üzerinde çıkacak. Kar- topu gibi katlanarak artan bir vergi/ceza mekanizması.

2027 sabahına vergi/harç/ceza zamları ile uyanacağız Önümüzdeki iki ayda enflasyon sıfır dahi çıksa, trafik cezaları ve idari para cezaları başta olmak üzere pek çok vergi, harç ve ceza unsuru önümüzdeki yıl en az %27.16 oranında zamlanacaktır. İşte bu en iyimser oranla bile 2027 sabahında karşılayacağımız bazı vergi, harç ve ceza tutarları aşağıdaki gibi olacaktır:

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YDO ile önceki yılın enflasyonu sonraki yıla taşınıyor Özetle, 2027 sabahına da vergi ve ceza artışları ile uyanacağız. Ayrıca, şimdilik kamunun elinde bulunan köprü ve otoyol geçiş ücretleri de muhtemelen YDO dikkate alınarak artırılacaktır.

YDO endeksli otomatik vergi/ceza zamları bir önceki yıl yüksek enflasyonunun bir sonraki yıla aktarılmasına neden olarak enflasyonist sarmalı besliyor. YDO'nun oranı az çok bellidir. %27'nin üzerinde olacağı aşikardır. Bu oranı vergi, harç, resim ve ceza artışlarında aynen kullanmak dezenflasyon politikalarının söylem düzeyinde kalacağı anlamına gelecektir. Karar vericilerin bu yüksek oranların vatandaş üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletecek yasal ve idari düzenlemeleri gündeme alması gerekir. Ancak, bizim bu yönde adım atılacağı yönünde bir beklentimiz maalesef yok.''











Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/2022-de-100-olan-bir-vergi-2027-sabahinda-811-lira-olacak-p357147







