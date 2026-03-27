“Kuruluş Osman”, “Senden Daha Güzel” ve “Hudutsuz Sevda” gibi projelerde yer alan oyuncu Burak Çelik, Ece Bayrak ile 26 Aralık 2024 tarihinde evlenmişti. Çelik, Karadağ’da gerçekleşen nikahın ardından bu mutlu gelişmeyi Instagram’da “Mutlu son” notuyla paylaşmıştı.

Best Model yarışmasında birincilik elde ettikten sonra oyunculuğa adım atan Çelik, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan oyuncu, daha önce baba olacağını da takipçilerine duyurmuştu.

İlk bebeklerini 8 Ağustos’ta sağlıkla kucaklarına alan çift, o günün ardından büyük bir mutluluk yaşamıştı. Burak Çelik, doğum sonrası yaptığı paylaşımda “Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum” sözlerine yer vermişti. Çift, oğullarına Kaan Aslan ismini vermişti.

Şimdi ise çift yeniden anne-baba olma heyecanı yaşıyor. Ece Bayrak, ikinci kez hamile olduğunu Instagram’dan “Bir kez daha” notuyla paylaşarak müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.