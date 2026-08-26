Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yürüyerek iş yeri önüne gelen 1 şüpheli, yanında getirdiği silahla oyun salonuna ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar işletme sahibine isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaraladı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı.

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Oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaraladı - Resim : 3

Yaralandığı belirlenen işletme sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.