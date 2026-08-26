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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen dava kapsamında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 53’ü tutuklu 414 sanık 69’uncu duruşmada hakim karşısına çıktı.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada sanık savunmaları dinlendi.

AVUKATLAR VE EKREM İMAMOĞLU MAHKEME SALONUNU TERK EDİYOR

Mahkeme başkanı ve avukatlar arasında Ertan Yıldız'a soru sorulması konusunda gerginlik çıktı.

Avukatlar Ertan Yıldız'a soru sorarken, Mahkeme başkanı " Sürekli aynı soruları soruyorsunuz" "bu sorunun amacı nedir?" "bu sorunun bize katkısı nedir?" "Sanığı yormaya yönelik sorular?" şeklinde müdahalede bulundu. Avukatların mikrofonlarını kapattı.

"Doğru soruları sorarsanız müdahale etmem" "Biz anlayacağımızı anladık, avukat bey siz anlamamışsınız" "doğru dürüst soru sorun" şeklinde avukatlara müdahalede bulundu.

Avukatların itirazları yükseldi.

Sanık avukatlarının soruları bitmeden, Ertan Yıldız'ın avukatına söz hakkı verince avukatlar ve Ekrem İmamoğlu salonu terk etti.