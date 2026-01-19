Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kafede meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin A.H.A., S.Ö. ve B.K. olduğu ve Kırıkhan ilçesinde saklandıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait fişekler ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.