Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre 2026’nın ilk 4 ayında otomotiv sektörü üretimde daralma yaşarken, ihracatta güçlü performansını korudu. Toplam otomotiv ihracatı 13,8 milyar dolara ulaşarak sektörün lider konumunu sürdürdü.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ: OTOMOBİLDE SERT GERİLEME

Ocak-nisan döneminde:

Toplam üretim %3 azalışla 448 bin 428 adet
Otomobil üretimi %15 düşüşle 250 bin 276 adet
oldu. Traktör dahil toplam üretim ise 455 bin 526 adet olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ticari araç üretimi güçlü seyretti:

Toplam ticari araç: %17 artış
Ağır ticari: %20 artış
Hafif ticari: %17 artış

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 63

Sektörde kapasite kullanım oranı %63 seviyesinde kalırken:

Hafif araçlar: %64
Kamyon: %59
Otobüs-midibüs: %70
Traktör: %28
olarak hesaplandı.

İHRACAT ADET BAZINDA DÜŞTÜ, GELİR ARTTI

İlk 4 ayda otomotiv ihracatı:

Adet bazında %9 düşüşle 300 bin 718 adet
Değer bazında %9 artışla 13,8 milyar dolar
olarak gerçekleşti.

Detaylar:

Otomobil ihracatı: %27 düşüş
Ticari araç ihracatı: %15 artış
Traktör ihracatı: %19 artış
Bu tablo, birim değer artışının ihracat gelirlerini yukarı taşıdığını gösteriyor.

OTOMOTİV İHRACATTA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sektörü, toplam ihracat içinde %18 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Ayrıca:

Ana sanayi ihracatı %8 arttı
Tedarik sanayi ihracatı %7 yükseldi

İÇ PAZARDA DARALMA SÜRÜYOR

Toplam pazar ilk 4 ayda:

%3 azalışla 382 bin 124 adet
Otomobil pazarı ise:

%6 düşüşle 290 bin 870 adet
olarak gerçekleşti.

Ticari araç tarafında ise farklı bir tablo var:

Hafif ticari: %9 artış
Toplam ticari: %6 artış
Ağır ticari: %6 düşüş

YERLİ OTOMOBİL PAYI %35

İç pazarda yerli üretimin payı:

Otomobilde: %35
Hafif ticari araçta: %24
olarak kaydedildi.

