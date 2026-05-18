Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre 2026’nın ilk 4 ayında otomotiv sektörü üretimde daralma yaşarken, ihracatta güçlü performansını korudu. Toplam otomotiv ihracatı 13,8 milyar dolara ulaşarak sektörün lider konumunu sürdürdü.
ÜRETİMDE DÜŞÜŞ: OTOMOBİLDE SERT GERİLEME
Ocak-nisan döneminde:
Toplam üretim %3 azalışla 448 bin 428 adet
Otomobil üretimi %15 düşüşle 250 bin 276 adet
oldu. Traktör dahil toplam üretim ise 455 bin 526 adet olarak gerçekleşti.
Buna karşılık ticari araç üretimi güçlü seyretti:
Toplam ticari araç: %17 artış
Ağır ticari: %20 artış
Hafif ticari: %17 artış
KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 63
Sektörde kapasite kullanım oranı %63 seviyesinde kalırken:
Hafif araçlar: %64
Kamyon: %59
Otobüs-midibüs: %70
Traktör: %28
olarak hesaplandı.
İHRACAT ADET BAZINDA DÜŞTÜ, GELİR ARTTI
İlk 4 ayda otomotiv ihracatı:
Adet bazında %9 düşüşle 300 bin 718 adet
Değer bazında %9 artışla 13,8 milyar dolar
olarak gerçekleşti.
Detaylar:
Otomobil ihracatı: %27 düşüş
Ticari araç ihracatı: %15 artış
Traktör ihracatı: %19 artış
Bu tablo, birim değer artışının ihracat gelirlerini yukarı taşıdığını gösteriyor.
OTOMOTİV İHRACATTA LİDERLİĞİNİ KORUDU
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sektörü, toplam ihracat içinde %18 payla ilk sıradaki yerini korudu.
Ayrıca:
Ana sanayi ihracatı %8 arttı
Tedarik sanayi ihracatı %7 yükseldi
İÇ PAZARDA DARALMA SÜRÜYOR
Toplam pazar ilk 4 ayda:
%3 azalışla 382 bin 124 adet
Otomobil pazarı ise:
%6 düşüşle 290 bin 870 adet
olarak gerçekleşti.
Ticari araç tarafında ise farklı bir tablo var:
Hafif ticari: %9 artış
Toplam ticari: %6 artış
Ağır ticari: %6 düşüş
YERLİ OTOMOBİL PAYI %35
İç pazarda yerli üretimin payı:
Otomobilde: %35
Hafif ticari araçta: %24
olarak kaydedildi.