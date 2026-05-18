Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre 2026’nın ilk 4 ayında otomotiv sektörü üretimde daralma yaşarken, ihracatta güçlü performansını korudu. Toplam otomotiv ihracatı 13,8 milyar dolara ulaşarak sektörün lider konumunu sürdürdü.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ: OTOMOBİLDE SERT GERİLEME

Ocak-nisan döneminde:

Toplam üretim %3 azalışla 448 bin 428 adet

Otomobil üretimi %15 düşüşle 250 bin 276 adet

oldu. Traktör dahil toplam üretim ise 455 bin 526 adet olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ticari araç üretimi güçlü seyretti:

Toplam ticari araç: %17 artış

Ağır ticari: %20 artış

Hafif ticari: %17 artış



KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 63

Sektörde kapasite kullanım oranı %63 seviyesinde kalırken:

Hafif araçlar: %64

Kamyon: %59

Otobüs-midibüs: %70

Traktör: %28

olarak hesaplandı.

İHRACAT ADET BAZINDA DÜŞTÜ, GELİR ARTTI

İlk 4 ayda otomotiv ihracatı:

Adet bazında %9 düşüşle 300 bin 718 adet

Değer bazında %9 artışla 13,8 milyar dolar

olarak gerçekleşti.

Detaylar:

Otomobil ihracatı: %27 düşüş

Ticari araç ihracatı: %15 artış

Traktör ihracatı: %19 artış

Bu tablo, birim değer artışının ihracat gelirlerini yukarı taşıdığını gösteriyor.

OTOMOTİV İHRACATTA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sektörü, toplam ihracat içinde %18 payla ilk sıradaki yerini korudu.

Ayrıca:

Ana sanayi ihracatı %8 arttı

Tedarik sanayi ihracatı %7 yükseldi

İÇ PAZARDA DARALMA SÜRÜYOR

Toplam pazar ilk 4 ayda:

%3 azalışla 382 bin 124 adet

Otomobil pazarı ise:

%6 düşüşle 290 bin 870 adet

olarak gerçekleşti.

Ticari araç tarafında ise farklı bir tablo var:

Hafif ticari: %9 artış

Toplam ticari: %6 artış

Ağır ticari: %6 düşüş



YERLİ OTOMOBİL PAYI %35

İç pazarda yerli üretimin payı:

Otomobilde: %35

Hafif ticari araçta: %24

olarak kaydedildi.