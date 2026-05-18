TÜİK Nisan ayına ilişkin motorlu Motorlu Kara Taşıtları raporunu açıkladı. Buna göre Nisan ayında 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı şöyle gerçekleşti:

Yüzde 45,0 otomobil

Yüzde 38,5 motosiklet

Yüzde 11,6 kamyonet

Diğer taşıt türleri ise oldukça düşük paylarda kaldı. Bu tablo, bireysel ulaşım araçlarına talebin sürdüğünü gösteriyor.

AYLIK ARTIŞ GÜÇLÜ: YÜZDE 13,8 YÜKSELİŞ

Mart ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 arttı.

En dikkat çeken artışlar:

Özel amaçlı taşıt: Yüzde 52,8

Traktör: Yüzde 41,8

Kamyonet: Yüzde 30,6

Motosiklet: Yüzde 25,7

Buna karşılık minibüs ve otobüs kayıtlarında düşüş yaşandı.

YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ: TALEP ZAYIFLIYOR MU?

Geçen yılın aynı ayına göre toplam taşıt kaydı yüzde 5,2 azaldı.

Öne çıkan değişimler:

Otobüs: Yüzde 32,8 artış

Kamyonet: Yüzde 21,6 artış

Otomobil: Yüzde 1,9 artış

Motosiklet: Yüzde 16,1 düşüş

Traktör: Yüzde 33,7 düşüş

Bu veriler, özellikle bazı segmentlerde talebin zayıfladığına işaret ediyor.

TÜRKİYE’DE TOPLAM ARAÇ SAYISI 34,2 MİLYONA ULAŞTI

Nisan sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısı 34 milyon 199 bin 933 oldu.

Dağılımda otomobiller açık ara önde:

Yüzde 51,8 otomobil

Yüzde 21,3 motosiklet

Yüzde 14,5 kamyonet



İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLİ: 919 BİN DEVİR

Nisan ayında 919 bin 896 taşıtın devri yapıldı.

Devir işlemlerinin büyük kısmını:

%65,8 otomobil

%15,1 kamyonet

%11,4 motosiklet

oluşturdu. Bu durum ikinci el piyasasının canlılığını koruduğunu gösteriyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 907 otomobilde lider markalar:

Renault (%14,0)

Volkswagen (%9,9)

Toyota (%7,0)

Hyundai (%6,7)

Peugeot (%6,5)

Türkiye’nin yerli markası TOGG ise %4,8 pay aldı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR YÜKSELİŞTE

Ocak-Nisan döneminde kaydı yapılan otomobillerin:

%40,0’ı benzin

%32,5’i hibrit

%18,7’si elektrikli

Elektrikli ve hibrit araçların toplam payının %50’yi aşması, dönüşümün hızlandığını ortaya koydu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK: GRİ

Yılın ilk 4 ayında en çok tercih edilen otomobil rengi:

%42,2 gri

%25,3 beyaz

%11,4 siyah



GENEL TABLO NE SÖYLÜYOR?

Nisan verileri, otomotiv pazarında:

Kısa vadede hareketlilik (aylık artış)

Uzun vadede temkinli seyir (yıllık düşüş)

Elektrikli dönüşümün hızlanması

gibi üç önemli eğilimi ortaya koyuyor.