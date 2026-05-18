Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza sabaha karşı, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde saat 04.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞANLAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

9 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralanan 9 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti.

TRAFİK BİR SÜRE KAPATILDI

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında Çırağan Caddesi’ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.