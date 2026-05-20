Meteoroloji, Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak yağış şiddetleniyor

AKOM’un açıklamasına göre yağışların bazı bölgelerde kısa süre içerisinde etkisini artırabileceği ve metrekareye 10 ila 15 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle kısa süreli ancak kuvvetli yağışların ani su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yağış anında açık alanlardan uzak durmalarını öneriyor. Ayrıca sürücülere düşük hızla ilerlemeleri ve ani su birikintilerine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.