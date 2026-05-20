Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nden peş peşe gelen uyarılar, megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşı alarma geçirdi. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken, özellikle bazı ilçeler için “ani sel, su baskını ve yıldırım” riski öne çıktı. Yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji, Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak yağış şiddetleniyor
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği peş peşe uyardı. İstanbul’da kuvvetli sağanak, gök gürültülü yağış ve ani sel riski kapıda. Sarıyer’den Fatih’e birçok ilçede alarm verildi. AKOM’dan kritik açıklama geldi. İşte İstanbul ve Türkiye genelinde son hava durumu detayları…Mina Kaymakçı
KUVVETLİ SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağışların gün içerisinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde bulunan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede şiddetini artıracağı bildirildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinden sonra yağışın etkisini artırabileceğini belirtiyor.
AKOM’DAN KRİTİK YAĞIŞ AÇIKLAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmede, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde görülen gök gürültülü sağanak geçişlerinin akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
AKOM’un açıklamasına göre yağışların bazı bölgelerde kısa süre içerisinde etkisini artırabileceği ve metrekareye 10 ila 15 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle kısa süreli ancak kuvvetli yağışların ani su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yağış anında açık alanlardan uzak durmalarını öneriyor. Ayrıca sürücülere düşük hızla ilerlemeleri ve ani su birikintilerine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
VALİLİKTEN SAAT VERİLEREK UYARI YAPILDI
İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, yağışların özellikle belirli saat aralıklarında daha etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İstanbul'da beklenen yerel kuvvetli yağışlara dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; Önümüzdeki 3 saatlik periyotta (20.05.2026 11:30- 20.05.2026 15:00) İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde (Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih çevreleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Yetkililer özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.
TÜRKİYE GENELİNDE DE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre yalnızca İstanbul değil, Türkiye’nin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun’un batısı dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Özellikle Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğusunda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların günlük hava tahminlerini takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu’nun batısında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.
Uzmanlar özellikle gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım riskine karşı vatandaşların açık alanlarda bulunmamaları gerektiğini vurguluyor.