Küresel markalar, milyar dolarlık elektrikli araç yatırımları ve Ar-Ge giderleri altında ezilmemek için "ikiz model" stratejisine sığındı. Artık farklı markaların araçları, kaportanın altında aynı mühendisliği taşıyor.

Maliyet Kardeşliği: Tasarım ve marka kimliği farklı olsa da platform, motor ve teknolojik altyapı ortak kullanılıyor.

Öne çıkan örnekler: Stellantis Grubu: Peugeot 3008, Opel Grandland ve Citroën C5 Aircross aynı gen havuzundan besleniyor.

Hafif ticari: Fiat Doblo, Citroën Berlingo ve Opel Combo "üçüz" bir üretim anlayışıyla banttan iniyor.

Küçük sınıf: Yeni Fiat Grande Panda ve Citroën C3, maliyet odaklı platform ortaklığının en taze temsilcileri.

AVRUPA 'ŞAMPİYONLAR LİGİ' KURUYOR: ANTİTRÖST KURALLARI ESNİYOR

Avrupa Birliği, 2035'te içten yanmalı motorları yasaklama kararıyla Çinli devlere açtığı kapıları, şimdi "mega birleşmelerle" dengelemeye çalışıyor.

Büyük U dönüşü: Geçmişte Siemens ve Alstom birleşmesini engelleyen AB, şimdi Çin rekabetine karşı "Avrupa Şampiyonları" yaratmak için katı rekabet yasalarını esnetmeye hazırlanıyor.

Draghi raporu etkisi: Eski AMB Başkanı Mario Draghi’nin raporuyla hız kazanan bu yeni strateji, Avrupa'nın küresel pazarda "tek parça" olarak hayatta kalma çabası olarak yorumlanıyor.

HAFTANIN PERFORMANS VE YENİLİK HABERLERİ

1. Opel'in En Güçlüsü Türkiye'de: Mokka GSE

Alman devinin ralli genlerini elektrikle buluşturduğu Mokka GSE, 3 milyon 250 bin TL’lik lansman fiyatıyla Türkiye yollarına çıktı.

Performans: 281 HP güç, 0-100 km/s hızlanma 5,9 saniye.

Unvan: Markanın bugüne kadar ürettiği en hızlı ve en güçlü tamamen elektrikli model.

2. Nissan Juke Elektrikleniyor

Kompakt crossover sınıfının ikonik modeli Juke, üçüncü nesliyle tamamen elektriğe geçiyor.

2027 hedefi Avrupa'da 1,5 milyon adetlik satış başarısı yakalayan modelin elektrikli versiyonu 2027 baharında yollarda olacak.

Üretim Üssü: İngiltere fabrikasında ön üretim çalışmaları önümüzdeki haftalarda başlıyor.