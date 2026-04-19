Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Sonel ifadesinde Uğurcan Açıkgöz, Umut Altaş ve Ercem Çelebi'yi Tunceli'de olduğu zaman diliminde arkadaş ortamından tanıdığını öne sürdü.

Sonel'in ifadesinden önemli başlıklar şöyle:

"GÜLİSTAN DOKU'YU ŞAHSEN TANIMAM"

-Ben Gülistan DOKU'yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde herhangi bir suretle görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişimim olmadı. Sadece kaybından sonda herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım. Ben Gülistan DOKU'nun sosyal medya hesaplarından veya verilerinden bir şey silmedim. böyle bir şey mümkün değildir, benim veya bir yakınımın bu olayla ilgisi yoktur.

-Ben Gülistan DOKU’nun kayıp olması haberlerine kadar ismini bile duymadım. Benim bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan hiçbirisi Gülistan DOKU'yu tanımazdı.

-Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz'ün201-2020 yıllarında kullandıkları hatlardan başka hatları veya patates hat diye tabir edilen hatlar konusunda ne desem yalan olur, bilmiyorum çünkü.

-Herhangi kırsal bir yolu kullanmış değilim. Ben bu zamana kadar herhangi bir silaha yada tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu benim ilgim olan bir spor dalıdır. O dönem MIT Müdürü nün oğlu olan Oğulcan BAKAR ya da BAKAN isimli arkadaşımın yönlendirmesiyle öğrendim.

" 'BEN BU TABANCAYLA BİRİSİNİ VURDUM' ŞEKLİNDEKİ BEYAN KESİNLİKLE YALAN"

-Celal Altaş'ın ifadesinde geçen oğlu Umut ile yaptığı telefon görüşmesinde benim Umut'a söylediğim iddia edilen "Ben bu tabancayla birisini vurdum" şeklindeki beyan kesinlikle yalandır. Şahsın neden benimle ilgili böyle bir beyanda bulunduğunu bilmiyorum. Bu duruma çok şaşkınım. Umut ile aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Benim ateşli silahım yoktur.

-Hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf v e video telefonumda mevcuttur hatta bu sporda kullanılan silahının hepsinin faturası mevcuttur. Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet silesinden sipariş verirdik.

-Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını d a bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara B.B denir v e pahalı olduğu için bir sonraki için kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık.

"TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM"

-Ben gençlik merkezine arkadaşlarımla okuduğum Özel Uğur Temel Lisesinin karşısında bulunan kütüphaneye ders çalışmaya gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimale gitmemişimdir. Ben o dönem ismini hatırlamadığım birkaç dershane ve okul arkadaşlarımla giderdim.