Uzmanlara göre, her banknotun benzersiz bir seri numarasına sahip olması gerekirken, üretim sürecinde yaşanan nadir hatalar sonucunda aynı numarayla basılmış iki farklı banknot piyasaya çıkabiliyor.
Cüzdanınızdaki o banknot servet olabilir: Bu paralar 7 milyon TL değerinde
Koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandıran “ikiz banknotlar”, yatırımcıların ve meraklıların radarına girdi. Baskı hatası sonucu ortaya çıkan ve aynı seri numarasına sahip olan bu nadir paraların değeri milyonlarca lirayı bulabiliyor.Derleyen: Hava Demir
“İkiz banknot” olarak adlandırılan bu özel parçalar, koleksiyon piyasasında son derece değerli kabul ediliyor.
Bu tür hataların oldukça nadir görülmesi, söz konusu banknotların fiyatını doğrudan etkiliyor.
Özellikle iyi korunmuş ve yüksek kondisyonlu örneklerin değeri 1 milyon TL’nin üzerine çıkarken, nadirliği daha yüksek olan banknotlar için 7 milyon TL’ye kadar alıcı bulunduğu belirtiliyor.
Koleksiyoncular Yarışta
Artan ilgiyle birlikte koleksiyoncular, bu özel banknotları bulabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Hem yerel hem de uluslararası piyasada talebin hızla yükseldiği ifade ediliyor.
Uzmanlardan Uyarı:
Uzmanlar, vatandaşların cüzdanlarında bulunan eski veya dikkat çekici banknotları mutlaka incelemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle seri numarası benzer ya da aynı olan paraların büyük bir değere sahip olabileceği belirtiliyor.
Son dönemde artan ilgiyle birlikte, günlük hayatta kullanılan bir 1 doların bile milyonlarca lira değerine ulaşabilmesi hem yatırımcıların hem de koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor.