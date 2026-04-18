ABD merkezli otomotiv devi, şanzıman kontrol modülünde tespit edilen yazılım arızası nedeniyle geniş çaplı geri çağırma süreci başlattı. Kararın, ABD genelinde milyonlarca aracı kapsadığı bildirildi.

Reuters’ın aktardığına göre geri çağırma kararı toplam 1 milyon 392 bin 935 adet F-150 model aracı kapsıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi NHTSA, sorunun araç seyir halindeyken beklenmedik şekilde alt vitese geçişe neden olabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, ani vites küçültmenin sürücünün direksiyon hakimiyetini zorlaştırabileceğini ve kaza riskini artırabileceğini belirtiyor. Yetkililer ayrıca arızayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen iki yaralanma vakası ile bir trafik kazasının kayıtlara geçtiğini duyurdu.

NHTSA’nın daha önce benzer şikayetler üzerine kapsamlı inceleme başlattığı öğrenildi. Son kararın ardından araç sahiplerine bilgilendirme yapılması ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması bekleniyor.

Öte yandan aynı üretici, son aylarda arka görüş kamerası arızaları nedeniyle de milyonlarca aracı kapsayan başka geri çağırma süreçleriyle gündeme gelmişti.