Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren limit düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi kartı limitlerinin düşürülmesini öngören planının şimdilik askıya alındığı öne sürüldü.
Kredi kartı limitinde yeni gelişme: Askıya alındı
Derleyen: Züleyha Öncü
Bankacılık kaynakları, mevcut limitlerin geçerliliğini koruyacağını ifade ediyor.
Limit Düşürme Planı Rafa Kaldırıldı
BDDK tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, kredi kartı limitlerinin önemli ölçüde düşürülmesi planlanıyordu.
Özellikle toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcılar için limitlerin yüzde 50 ila yüzde 80 arasında azaltılması gündeme gelmişti. Ancak gelen son bilgilere göre söz konusu uygulama şimdilik hayata geçirilmeyecek.
Bankalar Mevcut Sisteme Devam Edecek
NTV Haber’in aktardığı bilgilere göre, bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin sona ermesine kısa süre kala düzenleme askıya alındı.
Bankacılık çevreleri, BDDK ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken mevcut uygulamanın devam edeceğini vurguluyor.
Bu gelişmeyle birlikte kredi kartı limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve mevcut limitler geçerliliğini koruyacak.
Yapılandırma ve Limit Düzenlemesi Planı Ne Getiriyordu?
BDDK’nın daha önce açıkladığı düzenlemeye göre:
Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş kredi kartları 48 aya kadar yapılandırılabilecekti.
Kredi kartı limitleri, tüketicilerin gelirleriyle uyumlu hale getirilecekti.
Limit belirlenirken son 12 aydaki en yüksek kullanım oranı dikkate alınacaktı.
Tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti esas alınacaktı.
Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının limit düşürme uygulamasından etkilenmemesi için özel düzenlemeler yapılması planlanmıştı.
3 Aylık Süre Verilmişti
Söz konusu düzenlemenin 16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanmış, ancak bankalara sistemsel hazırlıklar için 3 aylık ek süre tanınmıştı.
BDDK, bankalardan müşterilerle iletişime geçilmesini ve gelir belgelerinin dijital kanallar üzerinden doğrulanmasına yönelik altyapı kurulmasını istemişti.
Ancak gelinen noktada, bu hazırlık sürecinin ardından düzenlemenin askıya alındığı belirtiliyor.
Yeni Karar Bekleniyor
Kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemenin tamamen iptal edilip edilmediği ya da ilerleyen dönemde yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Bankacılık sektörü, BDDK’dan gelecek yeni açıklamaları bekliyor.