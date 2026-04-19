19 Nisan 2026 Pazar
AKOM tarih ve saati vererek uyardı: Haftanın o günü her şey altüst olacak… Sağanak geliyor

İstanbul'da yalancı bahar bitiyor. AKOM’un uyarısına göre sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceği kentte, Çarşamba günü sağanak yağış her şeyi altüst edecek.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un 20-25 Nisan tarihlerini kapsayan bir haftalık hava durumu haritasını çıkardı.

Yayınlanan rapora göre Megakent, yeni haftayı ağırlıklı olarak bulutlu bir gökyüzüyle geçirirken, hafta ortasında yağmur kapıyı çalacak.

AKOM’un verilerinde en dikkat çeken detay, gece ve gündüz arasındaki keskin sıcaklık farkı oldu. Gündüz saatlerinde termometreler 15-18 derece seviyelerinde seyrederek bahar havasını yaşatsa da, gece saatlerinde sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle sabahın ilk ışıklarında ve gece yarısından sonra kış değerlerinin hissedileceği konusunda İstanbulluları uyardı.

Hafta genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olsa da takvimdeki en kritik gün Çarşamba olarak işaretlendi.

Pazartesi ve Salı: Haftaya parçalı bulutlu bir başlangıç yapılacak. Salı gecesinden itibaren ise gökyüzü kapanmaya başlayacak.

Çarşamba: Haftanın tek yağışlı günü olması beklenen Çarşamba, kent genelinde sağanak yağışlar görülecek.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi: Yağışın ardından gökyüzü tekrar parçalı bulutlu bir hal alacak ancak güneş yer yer bulutların arkasında kalmaya devam edecek.

AKOM, Çarşamba günü beklenen sağanak dışında ciddi bir yağış beklenmediğini ancak ani sıcaklık düşüşlerinin sağlık açısından risk oluşturabileceğini hatırlattı. Vatandaşların özellikle dışarıda olacakları saatlerde "kış değerlerine" inen havaya karşı tedbirli giyinmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
