Altında alarm, ekonomist Mert Başaran 'Tuzak' diyerek uyardı: Sakın o hataya düşmeyin
Ekonomist Mert Başaran'dan kritik altın uyarısı: "Savaş senaryoları önceden fiyatlandı, zirveden alım yapan ters köşe oldu." 5100 dolar direnci kırılmazsa düşüş sürebilir. İşte altında zirve tuzağı.
Altın piyasasında son dönemde yaşanan volatilite, yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor.
Ünlü ekonomist Mert Başaran, katıldığı canlı yayında altındaki yükselişin perde arkasını ve küçük yatırımcının düştüğü "fiyatlama" hatasını çarpıcı sözlerle analiz etti.
SAVAŞ ÇIKMADAN 20 YILLIK PRİMİNİ YAPTI
Altının tarihsel olarak dolar bazında yıllık ortalama yüzde 10 getiri sağladığını hatırlatan Başaran, son 2 yılda yaşanan yüzde 200’lük devasa yükselişin doğal bir doygunluk noktası yarattığını belirtti.
Başaran, piyasadaki büyük oyuncuların savaş senaryolarını önceden satın aldığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Altın, savaş çıkmadan önce aslında 20 yıllık primini yaptı. Belki bu süreci biliyorlardı, belki öngördüler; 1700 dolardan 5600 dolara kadar götürdüler. Savaş çıktıktan sonra küçük yatırımcı 'uçacak' diyerek kuyumcuya koştu ancak büyükler malı çoktan elden çıkarmaya başlamıştı."
YÜZDE 20 ZARAR OLUŞTU: ZİRVE TUZAĞINA DİKKAT
Savaşın başlamasıyla birlikte "güvenli liman" algısına kapılan yatırımcıların zirve fiyatlardan pozisyon açtığını belirten Başaran, 5500 dolardan 4400 dolara kadar gerileyen ons fiyatının, alım-satım makaslarıyla birleştiğinde bazı yatırımcılarda yüzde 20’ye varan zararlar oluşturduğuna dikkat çekti.
5100 DOLAR KIRILMAZSA DÜŞÜŞ TRENDİ SÜREBİLİR
Yatırımcılar için en kritik teknik seviyeleri açıklayan Başaran, altın fiyatlarının neden yükselemediğine dair şu teşhisi koydu:
"Altın bugün gidemiyorsa bu onun suçu değil, o kadar çok prim yaptı ki bir kar realizasyonu yaşanıyor. 5000 ve 5100 dolar dirençleri bu süreçte hayati önem taşıyor. Eğer altın bu seviyeleri yukarı yönlü kırmayı başaramazsa, orta vadede düşüş kanalı içerisinde kalmaya devam edebilir."
MAL ALIRKEN KAZANILIR
Başaran, piyasadaki psikolojik döngüyü ise şu özetle noktaladı: "Bir şey olmadan önce birileri alır, o şey gerçekleştiğinde ise herkes almaya koşar. Evvelden alanlar, herkesin koştuğu o noktada malı satar. Küçük yatırımcı için bu anlaşılmaz görünse de piyasanın normali budur.
NOT
Bu haberde yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.