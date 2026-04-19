Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi ve Yunus Akgün’ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılırken, Gençlerbirliği’nin tek golünü M’baye Niang kaydetti
İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş söz
Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etmesinin ardından İlker Yağcıoğlu, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. İşte detaylar…
Bu sonuçla Galatasaray puanını 71’e yükseltirken, Gençlerbirliği 25 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile puan farkı ise 4'e yükseldi.
Maçın ardından TRT Spor’da karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Galatasaray’ın kritik bir virajı daha kayıpsız geçtiğini söyledi.
"DERBİNİN GAZI KAÇTI"
Yağcıoğlu, “Fenerbahçe’nin ikramını geri çevirmedi. Önümüzdeki hafta çok enteresan bir derbi beklerken aslında o derbinin biraz gazı kaçtı. 4 puan fark oluştu, bu çok büyük bir avantaj. Galatasaray bu tip dönemlerde köşeyi dönmeyi başarıyor. Bu akşam da öyle oldu” dedi.
Karşılaşmanın genelini de değerlendiren Yağcıoğlu, “Maça Galatasaray biraz tempolu başladı, güzel bir gol buldu. Sonrasında iki takımda da çok net pozisyonlar olmadı. 35. dakikaya kadar Gençlerbirliği bir kez ceza sahasına girebildi, Galatasaray ise birkaç kez etkili oldu. Genel olarak çok tempolu bir maç değildi ama sezon sonuna girilirken skor daha ön planda olduğu için eleştiri yapılacak bir oyun değil” ifadelerini kullandı.
ICARDI YORUMU
Icardi’nin performansına da değinen Yağcıoğlu, “Icardi’nin Trabzon’da oynaması da, geçen hafta oynamaması da eleştirildi ama bugün yine ne kadar usta bir golcü olduğunu gösterdi. Rakip kaleye yakın oynadığı sürece fark yaratıyor” dedi.
Gençlerbirliği için de konuşan Yağcıoğlu, “Gençlerbirliği’nin bu maçta gol atmasını açıkçası beklemiyordum. Volkan hocanın işi kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.