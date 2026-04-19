İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş söz

Karşılaşmanın genelini de değerlendiren Yağcıoğlu, “Maça Galatasaray biraz tempolu başladı, güzel bir gol buldu. Sonrasında iki takımda da çok net pozisyonlar olmadı. 35. dakikaya kadar Gençlerbirliği bir kez ceza sahasına girebildi, Galatasaray ise birkaç kez etkili oldu. Genel olarak çok tempolu bir maç değildi ama sezon sonuna girilirken skor daha ön planda olduğu için eleştiri yapılacak bir oyun değil” ifadelerini kullandı.