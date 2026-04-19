Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken, bazı illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Antalya’da da yağış geçişleri öngörülüyor.
Meteoroloji uyardı: Ege’de fırtına, Doğu’da kar
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Doğu ve güney bölgelerde kuvvetli sağanak beklenirken, Ege kıyılarında rüzgar şiddetini artıracak. Çığ ve sel riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.Derleyen: Cemile Kurel
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Yağışların çoğunlukla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle yoğun kar örtüsünün bulunduğu alanlarda ani sıcaklık değişimleriyle birlikte kar erimesi riskinin arttığına dikkat çekiliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve seyahat edeceklerin dikkatli olması isteniyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilir serinliğe yol açabilir.
RÜZGAR EGE KIYILARINDA KUVVETLİ ESECEK
Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Genel olarak hafif ve orta kuvvette olacak rüzgarın, Ege kıyılarında zaman zaman 40 ila 60 km/saat hızına ulaşarak kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu nedenle deniz ulaşımı ve açık alan aktivitelerinde dikkatli olunması gerekiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir. İstanbul’da gün içinde çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Ege Bölgesi genelinde az bulutlu bir hava öne çıkarken, iç kesimlerde parçalı bulutluluk görülecek. Kıyı kesimlerde ise kuvvetli rüzgar dikkat çekiyor.
Akdeniz Bölgesi’nde Burdur ve Isparta dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor.
Karadeniz Bölgesi genelinde yağışlı hava etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağışlar öne çıkarken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Doğu Anadolu’da geniş çaplı yağış bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülürken, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Güneydoğu Anadolu’da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.
DENİZLERDE FIRTINAMSI RÜZGAR
Denizlerde de hareketli bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Dalga boylarının yer yer 3 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerekiyor.