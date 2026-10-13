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Kaynak: DHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak’ta meydana geldi. Samet K. (40) yönetimindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, ara sokağa dönüş yaptığı sırada, öne sürülene göre halası Z.Ç.'nin elini bırakıp, kaldırımdan yola inen Melis Çalım’a çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı. Sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkardığı çocuğu, İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Melis Çalım’ın ambulanstayken kalbi durdu. Küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

19 Ekim’de doğum günü olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, otomobil sürücüsü Samet K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.