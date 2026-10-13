Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2

Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2

Şehir otomobillerinin simge modeli Smart, yeni Smart #2 ile iki kişilik pratik tasarımını elektrikli çağa taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 1

Sadece 2,75 metrelik uzunluğu, 290 kilometrelik menzil hedefi ve 20 dakikalık hızlı şarj performansı ile dikkat çeken model, şehir içi ulaşımı yeniden tanımlıyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 2

Smart, iki kişilik efsanevi şehir otomobili konseptinin Paris'teki ilk gösteriminden 30 yıl sonra yeni Smart #2 ile köklerine dönüyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 3

Tamamen elektrikli altyapısıyla öne çıkan model, ikonik Fortwo tasarımını modern teknolojilerle buluşturuyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 4

2,746 metrelik kompakt uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi kolay park imkanı sağlayan araç, tekerlekleri gövde köşelerine yerleştirilmiş özel mimarisiyle kabinde maksimum ferahlık vaat ediyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 5

6,95 metrelik dönüş çapı dar sokaklarda yüksek manevra kabiliyeti sağlarken, iki parçalı bagaj kapağı ve çift renkli gövde gibi karakteristik detaylar korunmaya devam ediyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 6

ARKADAN İTİŞ VE 290 KİLOMETREye VARAN MENZİL

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 7

Modele özel olarak tasarlanan Electric Compact Architecture (ECA) platformu üzerine inşa edilen otomobil, gücünü arkaya yerleştirilen 60 kW (82 beygir) güç ve 130 Nm tork üreten elektrik motorundan alıyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 8

Yol tutuşu ve sürüş dengesini güçlendirmek adına arka akslarda daha geniş tabanlı lastik kombinasyonlarına yer veriliyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 9

Araçtaki 35,8 kWsa kapasiteli LFP batarya, WLTP standartlarına göre 290 kilometreye varan hedeflenen menzil sunuyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 10

65 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya doluluğu 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e ulaştırılabiliyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 11

V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde bataryadaki enerji harici cihazları çalıştırmak için de kullanılabiliyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 12

SINIFINDA BİR İLK: BEŞ BAĞLANTILI ARKA SÜSPANSİYON

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 13

Yeni Smart #2'de sürüş dinamiklerini üst seviyeye taşımak amacıyla sınıfında ilk kez beş bağlantılı bağımsız arka süspansiyon mimarisine yer veriliyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 14

Tabana konumlandırılan bataryanın sunduğu alçak ağırlık merkezi ve özel olarak ayarlanan direksiyon oranları, hem şehir içinde hem de otoyol sürüşlerinde dengeli bir sürüş hissi sağlıyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 15

Gelişmiş Tridion Cell Evo güvenlik hücresiyle korunan kabinde; Smart Pilot Assist, dur-kalk destekli adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik ikazı gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 16

İKİ EKRANLI DİJİTAL KABİN VE DÖRT FARKLI PAKET

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 17

İç mekanda bank tipi koltuk yapısı ve S formlu ön konsol öne çıkıyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 18

Kabinde 10,1 inçlik merkezi multimedya ekranına 8,8 inçlik dijital sürücü göstergesi eşlik ediyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 19

Araç ayrıca 8 yıllık bağlantı paketiyle birlikte geliyor.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 20

Avrupa pazarında Pure, Pure+ ve Premium olmak üzere üç temel donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan modelin, mat Atelier White rengi ve altın detaylı özel jantlarıyla dikkat çeken "Couture Edition" versiyonu ise yalnızca 999 adetle sınırlandırılacak.

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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 21
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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 22
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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 23
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Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2 - Resim: 24
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