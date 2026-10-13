Sadece 2,75 metrelik uzunluğu, 290 kilometrelik menzil hedefi ve 20 dakikalık hızlı şarj performansı ile dikkat çeken model, şehir içi ulaşımı yeniden tanımlıyor.
Sokakların şampiyonu özüne döndü: İşte şok fiyatıyla yeni Smart #2
Şehir otomobillerinin simge modeli Smart, yeni Smart #2 ile iki kişilik pratik tasarımını elektrikli çağa taşıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Smart, iki kişilik efsanevi şehir otomobili konseptinin Paris'teki ilk gösteriminden 30 yıl sonra yeni Smart #2 ile köklerine dönüyor.
Tamamen elektrikli altyapısıyla öne çıkan model, ikonik Fortwo tasarımını modern teknolojilerle buluşturuyor.
2,746 metrelik kompakt uzunluğu sayesinde en dar alanlarda dahi kolay park imkanı sağlayan araç, tekerlekleri gövde köşelerine yerleştirilmiş özel mimarisiyle kabinde maksimum ferahlık vaat ediyor.
6,95 metrelik dönüş çapı dar sokaklarda yüksek manevra kabiliyeti sağlarken, iki parçalı bagaj kapağı ve çift renkli gövde gibi karakteristik detaylar korunmaya devam ediyor.
ARKADAN İTİŞ VE 290 KİLOMETREye VARAN MENZİL
Modele özel olarak tasarlanan Electric Compact Architecture (ECA) platformu üzerine inşa edilen otomobil, gücünü arkaya yerleştirilen 60 kW (82 beygir) güç ve 130 Nm tork üreten elektrik motorundan alıyor.
Yol tutuşu ve sürüş dengesini güçlendirmek adına arka akslarda daha geniş tabanlı lastik kombinasyonlarına yer veriliyor.
Araçtaki 35,8 kWsa kapasiteli LFP batarya, WLTP standartlarına göre 290 kilometreye varan hedeflenen menzil sunuyor.
65 kW DC hızlı şarj desteğiyle batarya doluluğu 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e ulaştırılabiliyor.
V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde bataryadaki enerji harici cihazları çalıştırmak için de kullanılabiliyor.
SINIFINDA BİR İLK: BEŞ BAĞLANTILI ARKA SÜSPANSİYON
Yeni Smart #2'de sürüş dinamiklerini üst seviyeye taşımak amacıyla sınıfında ilk kez beş bağlantılı bağımsız arka süspansiyon mimarisine yer veriliyor.
Tabana konumlandırılan bataryanın sunduğu alçak ağırlık merkezi ve özel olarak ayarlanan direksiyon oranları, hem şehir içinde hem de otoyol sürüşlerinde dengeli bir sürüş hissi sağlıyor.
Gelişmiş Tridion Cell Evo güvenlik hücresiyle korunan kabinde; Smart Pilot Assist, dur-kalk destekli adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik ikazı gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor.
İKİ EKRANLI DİJİTAL KABİN VE DÖRT FARKLI PAKET
İç mekanda bank tipi koltuk yapısı ve S formlu ön konsol öne çıkıyor.
Kabinde 10,1 inçlik merkezi multimedya ekranına 8,8 inçlik dijital sürücü göstergesi eşlik ediyor.
Araç ayrıca 8 yıllık bağlantı paketiyle birlikte geliyor.
Avrupa pazarında Pure, Pure+ ve Premium olmak üzere üç temel donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan modelin, mat Atelier White rengi ve altın detaylı özel jantlarıyla dikkat çeken "Couture Edition" versiyonu ise yalnızca 999 adetle sınırlandırılacak.