Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.

RAMS Park'ta saat 22:00'de başlayacak dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY-BARCELONA İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Fermin Lopez

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

- İç saha performansı: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 iç saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 18 gol atıp 14 gol yedi.

- Okan Buruk'un 150. galibiyet hedefi: Galatasaray'ın başında 211 resmi maça çıkan Buruk, 149 galibiyet elde etti. Barcelona karşısında 150. galibiyetini hedefliyor.

- İlkay Gündoğan eski takımına karşı: Barcelona'da 2023-2024 sezonunda 51 maça çıkıp 5 gol atan İlkay, görev verilmesi halinde eski takımına karşı oynayacak.

- Barcelona'da önemli eksikler: Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

- Barcelona ligde kayıpsız: Katalan ekibi, LaLiga'da çıktığı 8 maçın tamamını kazanarak 24 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

- Hücumda etkili performans: Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 9 maçta 39 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

- Rekabette 11. randevu: İki takım daha önce 10 kez karşılaştı. Barcelona 6, Galatasaray 1 galibiyet elde ederken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.