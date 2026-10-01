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Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 4 yaşındaki bir çocuk, bulunduğu apartmanın 4. katındaki pencereden düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, 8037 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Evde oyun oynayan M.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağıya düşerek toprak zemine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.Y.’nin sağlık kuruluşuna daha hızlı ulaştırılabilmesi amacıyla ambulansa polis ekipleri eskortluk etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü bildirildi.