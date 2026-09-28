Kaynak: İHA

Olay, merkez Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Okulda görev yapan Edebiyat Öğretmeni Mehmet Bilgili, ilk bilgilere göre yeğeni olan A.B. tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bilgili'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Şüpheli kısa süre içerisinde yakalandı.

'AMCASINI HEDEF ALDI'

Olaya ilişkin Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti açıklama yaptı. Serdengeçti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, Şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."

Vali Serdengeçti, saldırganın amcası olan öğretmeni hedef aldığını söyleyerek, "Okulumuzun bahçesinde hedef alıyor. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

'RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ'

Serdengeçti, şüphelinin yakalandığını ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ifade ederek, "Kendisinin, öğretmene husumete dönük çeşitli iddiaları var fakat saldıran kişinin şizofreni belirtileri olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri hızla harekete geçerek adli ve idari inceleme başlattı. Çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bir bakan yardımcısı ile iki genel müdür Osmaniye'ye hareket ederken, olayı tüm yönleriyle incelemek için iki bakanlık müfettişi görevlendirildi. Yaşanan facia nedeniyle okulda 28-29 Eylül 2026 tarihlerinde eğitime iki gün süreyle ara verilirken, etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psiko-sosyal destek ve rehabilitasyon çalışmaları başlatıldığı duyuruldu.

'SALDIRGAN GÖZALTINDA'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada,

"28 Eylül 2026 Pazartesi günü Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür." denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu, "şizofreni" tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisi alınmıştır. Saldırı, bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleşmiştir. Olayın akabinde güvenlik personeli, olaya derhâl müdahale ederek saldırganı etkisiz hâle getirmiş olup şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır."

'KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

"Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.



Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile iki genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye'ye hareket etmiştir. Ayrıca iki Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir.



Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır.



Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın (28-29 Eylül 2026) ara verilmiştir.



Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet; yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz."

BAKAN TEKİN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaşanan olayın ardından açıklamada bulundu. Tekin yaptığı açıklamada: "Osmaniye’de bir okulumuzun bahçesinde psikolojik problemleri bulunan yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmenimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesinin ve eğitim camiamızın acısını yürekten paylaşıyor, öğretmenimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

'HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ'

Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Saldırının şüphelisi, etkisiz hâle getirilip yakalanmıştır. Adli süreç ilgili makamlarca titizlikle yürütülmektedir. Bir bakan yardımcımız süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye’ye intikal etmiş olup; Bakanlığımızca da iki müfettişimiz ve iki genel müdürümüz derhâl görevlendirilmiştir. Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye’de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz. Öğretmenimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."