Kaynak: Haber Merkezi

Bakan Çiftçi, aynı okulun öğrencisi olan bir çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların ateş etmek suretiyle saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Çiftçi, saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, bunlardan 3'ünün daha ağır yaralandığını ve durumunun daha kritik olduğunu açıkladı. Ağır yaralanan üç çocuğun ameliyattan çıktığını ve yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Çiftçi, yaralanan diğer 8 çocuktan 1'inin taburcu olduğunu, geriye kalan 7 çocuktan 3'ünün durumunun gayet iyi olduğunu ve 3'ünün ameliyatlarının devam ettiğini açıkladı.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın iki mülkiye başmüfettişi, iki polis başmüfettişini görevlendirdiğini; Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise iki başmüfettiş görevlendirdiğini duyurdu. Olayın tüm idari yönleriyle araştırılacağını, ihmali ve sorumluluğu olan kişilerin tespit edileceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 tane psiko-sosyal destek ekibi görevlendirildiğini ekleyen Çiftçi bu sayının yarın 27'ye çıkacağını söyledi.

Çiftçi, "Biz yedi bakanlık olarak okulların başlamasından önce gerekli güvenlik planlamalarını yapmıştık. Valilerle gerekli bilgilendirmeleri yaptık, okullarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Daha dün yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik" dedi.

Çiftçi, güvenlik risklerine göre bütün okulların değerlendirildiğini; okulların birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde derecelendirildiğini açıkladı. "Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda kolluk görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda irtibat görevlileri var, onlar gerekli gördükçe irtibata geçiyorlar" şeklinde konuştu.

Okul güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerle sağlanamayacağını öne süren Çiftçi, farklı önlemlerden de bahsetti. Çiftçi, "Bir sistem kurduk, özellikle belirti, işaret veren çocuklarla ilgili. Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret görmüyoruz, en başta ailelere düşen görevler var. Aileler, çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, çocuklar hangi internet sitelerini giriyorlar mutlaka kontrol etmeliler. Eğer evde silah varsa çocukların erişemeyecekleri yerlere koymalılar. Olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, çocuk dedenin evinden alıp gerçekleştiriyor eylemi. Demek ki silahları da güvenli yere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelere düşen bir görev" dedi.

Çiftçi, ailelere düşen görevi "Biz bütün çocukların ya da ailelerin başına birer polis görevlendiremeyiz. Bizim alacağımız fiziki tedbirler bundan ibaret. Eğer hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek" sözleriyle vurguladı.

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