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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri, akaryakıt istasyonlarını ziyaret ederek çalışanları iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında istasyon çalışanlarına telefon ve diğer iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri anlatılarak, şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve bilinçli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.