Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerini kapsayan grup köy yolunda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarında önemli aşama kaydedildi.
Toplam 12 kilometrelik güzergâhın 8 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Asfalt çalışmaları öncesinde güzergahta yol genişletme, viraj düzenleme ve altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlandı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Sarıyazı–Benli–Ağlan Grup Köy Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İl Özel İdaresi ekiplerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi.
Çalışmalarla birlikte bölgedeki köylerin ulaşım standardının yükseltilmesi, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.
İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.