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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎‎TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Burulday ile F. Şeyda Özkeskin, Büşra Akdaş, Aleyna Ekşi, Dilara Aydın, Aybaran Tunca, Aslı Sena Baynal, Ebrar Cambaz ve Ayşenur Akkaya, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u makamında ziyaret etti.

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‎Gerçekleştirilen ziyarette, Osmaneli Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği arasında “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

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‎İmzalanan protokol kapsamında; sağlıklı kentleşmenin desteklenmesi, nitelikli yapılaşmanın teşvik edilmesi, Osmaneli’nin kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ile mesleki ve teknik konularda ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

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‎Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, gerçekleştirilen iş birliğinin ilçenin planlı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sunacağını belirterek, TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Burulday ile yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.