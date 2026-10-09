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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bilimsel verilerin şehir ve ulaşım planlamasına yansıtılması gerektiğini söyledi. Artvin’in Hopa ilçesindeki Esenkıyı TIR Parkı’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın tek bir nedene bağlanamayacağını belirten Bektaş'ın paylaşımı şöyle:

DOĞU KARADENİZ’İN GÖRÜNMEYEN AFET RİSKİ!

"Trabzon’dan Hopa’ya uzanan kıyı kuşağında heyelan, yalnızca bir doğa olayı değil; yerleşimleri, yolları ve insan hayatını tehdit eden bir risk.

Hopa’da sahil yolunda can kaybıyla sonuçlanan heyelanlar bunun acı örneğidir.

ÇÖZÜM: HEYELANI ÖLÇMEK VE İZLEMEK!

Heyelanlı yamaçlar ne kadar, hangi yönde ve hangi hızla hareket ediyor?

KTÜ + AFAD + belediyeler: Ortak izleme, açık veri, güvenli planlama.

Bu soruların yanıtı ile bilimsel verileri şehir ve ulaşım planlamasına tam! yansıtılması gerekir."