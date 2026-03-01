Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaptanlık jesti dikkat çekmişti.

OSIMHEN: 'İLKAY PAZUBENDİNİ BANA GETİRDİĞİNDE GARİP GELDİ'

İlkay Gündoğan'ın kendisine teslim etmek istediği kaptanlık pazubendini reddetmesiyle ilgili konuşan Osimhen şunları söyledi:

"İlkay çok saygı duyduğum birisi, çok kıymetli biri benim için. Milyonlarca futbolseverin de dünya çapında tanıdığı ve sevdiği biri. Birey olarak da inanılmaz. Sakin, motive edici. Bir şey söylemek istediğimizde konuşabileceğimiz bir isim. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir, bir sonraki adımın farkındadır.

İlkay pazubendini bana getirdiğinde garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim. Orta sahaya her geldiğinde bize yardımcı olan çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi garip geldi, kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri verdim kendisine."