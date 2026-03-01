ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları küresel piyasalarda jeopolitik risk primini hızla yükseltirken, Türkiye’de altın fiyatları adeta deprem etkisi yarattı. Geçen haftaya 7 bin 187 TL’den başlayan gram altın, haftayı 7 bin 435 TL seviyesinde tamamlamıştı. Ons altın 5 bin 263 dolar, ons gümüş ise cuma günü 92 doları test ederek kapanışı yapmıştı.
İran saldırısı piyasaları sarstı: Altın 9 bin TL sınırında
İsrail ve ABD’nin İran’a saldırıları sonrası altında yükseliş meydana geldi. İran’ın da misilleme yapması sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Gram altın 8 bin TL’ye yaklaşırken uzmanlar 9 bin TL bandını aşacağını söyledi.
Hafta sonu küresel borsalar kapalıyken Kapalıçarşı’da hareketlilik zirve yaptı. Çatışmaların gölgesinde gram altın yaklaşık %5,5 değer kazanarak 7 bin 950 TL bandına yaklaştı. Gram gümüşteki yükseliş ise yüzde 8,5’i buldu ve 150 TL civarına dayandı.
Yatırımım Trader CEO’su Candaş Atalay, “Hafta sonu uluslararası piyasalarda fiyat oluşmadığını ancak iç piyasada ilk tepkinin oldukça güçlü olduğunu” belirterek, yatırımcıların artan jeopolitik risklere karşı klasik güvenli liman pozisyonu aldığını ifade etti.Uzmanlar, piyasanın gerçek yönünün küresel borsaların açılmasıyla belli olacağını vurguluyor. Atalay, pazartesi Asya seansının kritik olduğunu, ons altında yukarı yönlü bir boşluk (gap) oluşma olasılığına işaret etti.
Gerilim kontrollü seyrederse sert yükseliş sonrası kâr satışları gelebilir. Ancak enerji fiyatlarındaki kalıcı artış ve risk priminin yükselmesi durumunda altın ile gümüşte yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Bu hafta ons altında 5 bin 800 dolar, gram altında ise 9 bin TL kritik eşikler olarak takip ediliyor.
İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, gelişmelerin altın için olumlu olsa da fiyatların illa yükseleceği yorumunun yanlış olabileceğini söyledi. Karayazıcı, jeopolitik risk beklentisinin daha önce ons altını şubat ayında yüzde 9 yükselttiğini hatırlatarak, yeni haftada hem yeni alıcıların hem de “beklenti gerçekleşti” mantığıyla satış yapanların piyasada etkili olabileceğini belirtti.
Altının tarihi değerleme metriklerine göre oldukça pahalı bölgede seyrettiğini vurgulayan Karayazıcı, 1970-2026 dönemi enflasyondan arındırılmış XAU/USCPI oranının ortalamasının 4,5; son 20 yılın ortalamasının 7 olduğunu, şu anki seviyenin ise 16’ya fırladığını ifade etti.
Piyasa yorumcularına göre altın, yön bulmanın son derece güçleştiği, her iki yönde de kalıcı hareketlerin mümkün olduğu ender ve belirsiz bir süreçten geçiyor.