İran saldırısı piyasaları sarstı: Altın 9 bin TL sınırında

Gerilim kontrollü seyrederse sert yükseliş sonrası kâr satışları gelebilir. Ancak enerji fiyatlarındaki kalıcı artış ve risk priminin yükselmesi durumunda altın ile gümüşte yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Bu hafta ons altında 5 bin 800 dolar, gram altında ise 9 bin TL kritik eşikler olarak takip ediliyor.