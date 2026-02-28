Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray Alanyaspor’u konuk etti.

BOEY DEVREYE GİRERKEN SKOR TABELASINI DEĞİŞTİRDİ

RAMS Park’ta karşılıklı ataklarla tempolu başlayan zorlu mücadelede; Alanyaspor etkili ataklar geliştirse de ilk yarının son anlarında Sacha Boey’nin 45+2’de attığı golle Galatasaray devreye 1-0 önde girdi.

ORTA SAHADAN ÇEKİLEN ŞUT İLK YARIYA DAMGA VURDU

Özellikle Hwang’ın orta sahadan çektiği şutta Uğurcan’ın parmaklarının ucuyla dokunduğu topun direkten dönmesi Alanyaspor adına ilk yarının kırılma anlarından biri oldu.

ALANYASPOR İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Buna rağmen Akdeniz ekibi 49’uncu dakikada Mounie’nin kafa golüyle skora eşitliği getirerek ikinci yarıya hızlı başladı.

TORREIRA GERİ DÖNÜŞE İZİN VERMEDİ

Galatasaray bu golden sonra Alanyaspor kalesinde baskısını artırdı ve üst üste geliştirdiği atakların ardından 58’de Lucas Torreira’nın golüyle yeniden öne geçti.

SON BÖLÜM BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Alanyaspor kalan dakikalarda risk alıp Galatasaray’a önde baskı kurmaya çalışırken Avrupa yorgunu sarı kırmızılı ekip ise topa sahip olarak oyun kontrolünü elinde tuttu.

OSIMHEN ISRARLA GOLÜ ARADI VE SONUNDA HATAYI AFFETMEDİ

Son bölüme girilirken üst üste pozisyonlarla Alanyaspor kalesini zorlayan Osimhen, kalei Victor’un büyük hatasında golü atarak adeta maçın fişini çeken isim oldu.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 58’e yükseltti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi 24. haftayı lider tamamladı.

GALATASARAY-ALANYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Sanchez, Singo, Boey, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Ruan, Janvier, Makouta, Hwang, Meschack, Mounie.

GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Alanyaspor maçı başladı.

OSIMHEN'İN ŞIK ŞUTUNDA VICTOR GOLE İZİN VERMEDİ

4' Ceza sahası içerisinde Victor Osimhen topuğuyla şık bir vuruş yaptı. Top kaleci Victor'da kaldı.

HWANG'IN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

8' Alanyaspor atağında Hwang'ın dar açıdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

MOUNIE RÖVAŞATA DENEDİ

14' Mounie'nin rövaşata vuruşunda top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

22' Galatasaray organize paslaşmalarla golü buldu. Ancak Sacha Boey'nin attığı gol ofsayt nedeniyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İLE TEHLİKELİ GELDİ

31' Barış Alper Yılmaz sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. İçeri çevirmek isterken Alanyaspor savunmasına çarpan top direkten sekerek kornere çıktı.

SARA'NIN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI ÇIKTI

35' Gabriel Sara'nın uzaktan şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

HWANG'IN ORTA SAHADAN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

38' Hwang Uğurcan'ın önde olduğunu görerek orta sahadan kaleyi yokladı. Uzun mesafeli şutta Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla son anda dokunduğu top direkten döndü.

GALATASARAY BOEY İLE GOLÜ BULDU

45+2' İlk yarı bitmek üzeryken Galatasaray Sacha Boey ile golü buldu. Torreira'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Boey sol ayağıyla köşeye plase vuruş yaparak ağları havalandırdı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-0 ALANYASPOR

ALANYASPOR TEHLİKELİ GELDİ

46' Makouta'nın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

ALANYASPOR MOUNIE İLE BERABERLİĞİ BULDU

49' Hadergjonaj'ın ortasında Mounie yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY TORREIRA İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

59' Osimhen'in rövaşata denemesinde seken topu önünde bulan Torreira ceza sahası içerisinde pozisyonu golle sonuçlandırdı.

OSIMHEN ÜST ÜSTE NET POZİSYONLARDAN YARARLANAMADI

80' Osimhen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşunda Victor'u geçemedi. Devam eden atakta bir kez daha topla buluşan Osimhen bu kez Victor'u geçse de şutun şiddeti düşük kalınca Alanyaspor savunması golü önledi.

VICTOR'UN HATASINDA OSIMHEN BU KEZ AFFETMEDİ

83' Kaleci Victor ayağındaki topu arkadaşına aktarmak isterken hatalı pasında Osimhen'e kaptırdı. Osimhen Victor'u geçerek topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.