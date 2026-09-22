Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin yanında olmak ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Bugüne kadar 1400 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti desteği sağlanırken, halk süt ve beslenme çantası yardımları da devam ediyor.

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her kademesindeki öğrenciler ile ailelerine sağlanan desteklerden faydalanmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda başvuruda bulunuldu.

1400 ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ DESTEĞİ ULAŞTIRILDI

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 1400 öğrenciye, çanta ve kırtasiye malzemesi desteği ulaştırıldı. Desteklerle, öğrencilerin yeni eğitim yılına ihtiyaç duydukları temel malzemelerle başlamalarına katkı sağlandı.

HALK SÜT VE BESLENME ÇANTASI DESTEKLERİ SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde başlatılan Beslenme Çantası ve Halk Süt destekleri de yeni eğitim yılında devam ediyor.

6-10 yaş aralığındaki öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine katkı sunmak amacıyla geçen yıl haftalık 245 öğrenciye, toplam 29 bin 800 beslenme çantası ulaştırıldı. Bu yıl, 206 öğrenciyle başlayan beslenme çantası desteğine başvurular devam ediyor.

3-6 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan halk süt desteği kapsamında da, 200 çocuğa haftalık toplam 400 litre süt desteği ulaştırılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 28 bin 800 litre süt desteği sağlanırken, ailelerin başvuruları devam ediyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ

Ekonomik imkânsızlıklar yaşayan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla başlatılan burs desteği, bu yıl da devam edecek. Geçen yıl 108 öğrenciye sağlanan burs desteğine başvurular devam ederken, yeni başvurularla birlikte bu yıl 130 öğrenciye burs verilmesi planlanıyor.

SU SEBİLİ DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Öğrencilerin temiz, sağlıklı ve erişilebilir içme suyuna ulaşabilmeleri amacıyla başlatılan su sebili desteği de yeni eğitim yılında devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl 6 okulda öğrencilere su sebili desteği sağlanacak.

‘İYİLİK KUMBARASI’ İLE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ BÜYÜYOR

“Bir Paylaşım, Bir Umut” sloganı ile hayata geçirilen İyilik Kumbarası projesiyle kullanılabilir durumdaki oyuncak, kitap ve giysiler toplanarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Proje sayesinde bir yandan kullanılabilir durumdaki eşyaların yeniden değerlendirilmesi sağlanırken, diğer yandan çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesine katkı sunuluyor.

BAŞKAN KAYA: “PAYLAŞMA, DAYANIŞMA VE İYİLİK KÜLTÜRÜNÜ BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocuklara ve gençlere yönelik desteklerin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirterek, yeni eğitim-öğretim yılında da sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Ekonomik koşulların aileler üzerindeki yükü artırdığına dikkat çeken Başkan Kaya, şöyle konuştu:

“Mevcut ekonomik koşullarda, sosyal yardım alan ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek, bizim en büyük görevlerimizden biridir. Bu anlayışla Ortahisar Belediyesi olarak öğrencilerimize ve ailelerimize, imkânlarımız ölçüsünde çeşitli destekler sunmaya devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzun eğitiminden geri kalmasına gönlümüz razı olamaz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına daha iyi şartlarda devam edebilmeleri, sağlıklı beslenmeleri ve ihtiyaç duydukları eğitim araçlarına ulaşabilmeleri için imkânlarımız doğrultusunda desteklerimizi sürdüreceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize sağlık, başarı ve mutluluklar getirmesini diliyorum.”