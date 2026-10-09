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Kaynak: DHA

ABD'nin, yaklaşık 9 aydır görevde olan ve bu sürenin büyük bölümünü Orta Doğu'da geçiren USS Abraham Lincoln uçak gemisi California eyaletindeki San Diego Körfezi'nde törenle karşılandı. ABD basını, uçak gemisinin planlanan süre boyunca ABD'de kalarak bakım işlemlerine gireceğini bildirdi.