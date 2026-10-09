ABD'nin, yaklaşık 9 aydır görevde olan ve bu sürenin büyük bölümünü Orta Doğu'da geçiren USS Abraham Lincoln uçak gemisi California eyaletindeki San Diego Körfezi'nde törenle karşılandı. ABD basını, uçak gemisinin planlanan süre boyunca ABD'de kalarak bakım işlemlerine gireceğini bildirdi.
Orta Doğu'daki uçak gemisi ABD'ye geri döndü
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ABD'nin, uzun süredir Orta Doğu'da görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne ulaştığı bildirildi.
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