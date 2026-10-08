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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

'SEÇİMLERDEN ÖNCE İRAN'A SALDIRMAYACAĞIZ'

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirten Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini ifade etti.

Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız" sözlerini sarf etti.